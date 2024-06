Mira República Checa vs Turquía EN VIVO y online por la Eurocopa 2024 | República Checa y Turquía jugarán en el Volksparkstadion de Hamburgo, este miércoles 26 de junio desde las 2 PM (hora Perú), por la tercera jornada del Grupo F de la Eurocopa 2024. Los checos no han tenido un buen rendimiento en la Eurocopa 2024 y tiene un punto tras dos encuentros disputados en la fase de grupos. Por su parte, el equipo dirigido por el italiano Vincenzo Montella necesita de un triunfo para no depender del resultado del partido entre Georgia y Portugal y meterse en los octavos de final. Si quieres seguir el partido en vivo tienes que saber que para Sudamérica y Centroamérica, ESPN tiene los derechos de transmisión de todos los partidos de la Eurocopa. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este duelo por medio de la web de DT El Comercio.

Posibles alineaciones de República Checa vs Turquía:

República Checa: Jindřich Staněk; Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Tomás Souček, David Douděra, Lukáš Provod, Pavel Šulc, Vladimír Coufal; Jan Kuchta, Patrick Schick.

Turquía: Mert Günok; Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan; Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.

