El partido entre Bosnia y Herzegovina vs Qatar por la tercera jornada del Mundial 2026 se disputará este miércoles 24 de junio en el Estadio Seattle, ubicado en Seattle, Washington, según el calendario del Grupo B. En Perú, el encuentro está programado para las 14:00 horas, por lo que los hinchas podrán seguirlo en horario de tarde. La transmisión EN VIVO estará disponible a través de América TV y DirecTV Sports, además de opciones digitales como DGO y la plataforma de streaming Paramount+, que suelen ofrecer la cobertura completa del torneo. El duelo será clave para las aspiraciones de ambas selecciones en la fase de grupos, donde buscan sumar puntos decisivos para avanzar a la siguiente ronda.

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