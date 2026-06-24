Curazao y Costa de Marfil se enfrentarán este 25 de junio de 2026 por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, en un encuentro clave para sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda del torneo. El partido está programado para las 15:00 horas de Perú y se disputará en el estadio Filadelfia. La transmisión EN VIVO estará disponible en Perú a través de DirecTV Sports y en plataformas oficiales del certamen, además del servicio de streaming DGO. Ambas selecciones buscarán sumar puntos importantes para mantenerse en carrera en la competencia mundialista.

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