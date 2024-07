Si quieres saber qué canal transmite Francia vs Portugal por los cuartos de la Euro 2024, llegaste al lugar indicado. ¿Quién pasa la transmisión en vivo? ¿Qué canal es? ¿Cómo ver gratis? ¿Dónde ver? ¿Quiénes narran y comentan? Descubre las respuestas a continuación.

Canal que transmite Francia vs Portugal

Todas la opciones para seguir el partido amistoso entre Portugal y Francia están aquí, ya sea para ver la transmisión en vivo por televisión o para mirar las imáganes por internet vía streaming.

Fecha y horario del Francia - Portugal

El partido Francia vs Portugal por el pase a las semifinales de la Euro se juega el viernes 5 de julio desde las 2:00 de la tarde (hora peruana).

Dónde será el partido de Francia vs Portugal

Las selecciones de Francia y Portugal enfrentarán en el estadio Volksparkstadion de Hamburgo, en Alemania.

Dónde ver Francia vs Portugal

Canales TV que pasan Francia vs Portugal por la Euro 2024

Perú: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Argentina: ESPN

Chile: ESPN

Bolivia: ESPN

Venezuela: ESPN

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

En todo Sudamérica y Centroamérica: ESPN

España: La 1 TVE

México: Sky Sports

Estados Unidos: Fox Sports

Streaming para ver Francia vs Portugal

El partido se puede mirar por streaming en Disney Plus (Star Plus), DirecTV GO (DGO), Movistar TV App, Flow, Sky Plus, RTVE Play, ViX Premium, Izzi, Claro TV Plus, entre otras plataformas, desde dispositivos con conexión a internet, como tablets, teléfonos celulares smartphones, televisores smarTV, entre otros.