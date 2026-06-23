Por Redacción EC

Corea del Sur y Sudáfrica se enfrentarán este miércoles 24 de junio por la tercera fecha de la fase de grupos del , en un encuentro que podría resultar decisivo para sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase del torneo. El partido se disputará en el Estadio de Monterey y está programado para las 20:00 horas de Perú. La transmisión EN VIVO estará a cargo de América TV y DirecTV Sports, mientras que vía streaming podrá seguirse a través de DGO. Ambas selecciones buscarán cerrar la fase de grupos con un resultado favorable para mantenerse en carrera dentro del torneo.

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