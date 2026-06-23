Corea del Sur y Sudáfrica se enfrentarán este miércoles 24 de junio por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, en un encuentro que podría resultar decisivo para sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase del torneo. El partido se disputará en el Estadio de Monterey y está programado para las 20:00 horas de Perú. La transmisión EN VIVO estará a cargo de América TV y DirecTV Sports, mientras que vía streaming podrá seguirse a través de DGO. Ambas selecciones buscarán cerrar la fase de grupos con un resultado favorable para mantenerse en carrera dentro del torneo.

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