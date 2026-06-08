¿Qué vas a encontrar en este episodio de estreno? 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 𝟳𝟬 𝘆 𝟴𝟲: Desde la sombra de la matanza de Tlatelolco y el uso del fútbol como ‘sportwashing’, hasta el terremoto de 1985 y la renuncia de Colombia debido al narcotráfico y la guerrilla.

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗲𝘅𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂́: El épico debut de la selección en 1970 tras la tragedia de Yungay, el recuerdo de cuando nos quedamos a las puertas en 1986, y el inicio de Juan Carlos Oblitas como comentarista, reviviendo el polémico Mundial de 1978.

𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲: El contexto actual marcado por tensiones con Donald Trump, aranceles, los altos costos de la FIFA y el desafío de la seguridad en la región.

Además, te recomendamos libros, películas y series para entender mejor esta apasionante historia.

Te invitamos a escuchar, debatir en los comentarios y seguir el canal para acompañarnos en esta cancha que recién empieza.

Con esta premisa nace #CanchaGlobal, un espacio de conversación y análisis profundo a cargo de Carlos Novoa y Pedro Ortiz Bisso, periodistas, docentes universitarios y con amplia experiencia en temas internacionales y deportivos.

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