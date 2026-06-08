Resumen

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En este primer episodio ponemos la lupa sobre un hito histórico: México se convierte en el único país en organizar TRES Copas del Mundo (1970, 1986 y el actual 2026). Pero más allá de los goles, viajamos por cinco décadas para desentrañar lo que pasa detrás del balón.
En este primer episodio ponemos la lupa sobre un hito histórico: México se convierte en el único país en organizar TRES Copas del Mundo (1970, 1986 y el actual 2026). Pero más allá de los goles, viajamos por cinco décadas para desentrañar lo que pasa detrás del balón.
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¿Qué vas a encontrar en este episodio de estreno? 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 𝟳𝟬 𝘆 𝟴𝟲: Desde la sombra de la matanza de Tlatelolco y el uso del fútbol como ‘sportwashing’, hasta el terremoto de 1985 y la renuncia de Colombia debido al narcotráfico y la guerrilla.

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