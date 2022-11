¿Cuán fuerte puede ser una rivalidad o con cuánto ahínco llegamos a defender los colores que nos representan? La estrella del boxeo mexicano, Canelo Álvarez, no dudó en amenazar a Lionel Messi, luego de que se viralizara un video en donde el ‘10′ habría “limpiado el suelo” con una camiseta del ‘El Tri’, según el pugilista.

Sergio ‘Kun’ Agüero fue el que salió al frente a dar la cara y defender a su amigo. “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, trató de aclarar.

Sin embargo, el ‘Kun’ no se esperaría la agresiva respuesta de Canelo. “Tu también carbón… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabrón”, publicó airado en sus redes sociales.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

La discusión trascendió y reverdeció la rivalidad entre Argentina y México por la segunda jornada del Grupo C. Horas después, en su canal de Twitch, Agüero volvió a dirigirse sobre el asunto, esta vez sin ser tan protocolar. “No debes pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total justo con Messi. Es como decir algo en contra de Maradona. Yo te seguía en Instagram, te dejé de seguir. Hoy no me caes bien”, sentenció el exfutbolista.