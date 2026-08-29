Syb Zeldenthuis, joven futbolista de la categoría Sub 11 del Ajax, protagonizó una de las escenas más llamativas de la previa de un partido del conjunto neerlandés. Durante el entretiempo del encuentro ante Sion, el pequeño canterano se propuso demostrar su dominio del balón y terminó sorprendiendo a todos con una cifra difícil de creer: 3.085 toques consecutivos sin que la pelota tocara el suelo.

El reto, además, tenía un propósito mucho más importante que simplemente demostrar su habilidad. El Ajax decidió convertir cada toque realizado por Zeldenthuis en un euro destinado a la Ajax Foundation, organización benéfica vinculada al club que desarrolla diferentes iniciativas sociales. De esta manera, los 3.085 toques realizados por el menor se transformaron en una donación de 3.085 euros.

Lo más sorprendente fue que Zeldenthuis parecía tener todavía margen para continuar. El joven mantuvo el balón bajo control durante toda la demostración y no fue él quien decidió ponerle punto final al desafío. El personal del estadio tuvo que detenerlo porque se acercaba el momento de comenzar el partido y el espectáculo debía dar paso al compromiso oficial.

Él es Syb Zeldenthuis, niño de la academia del Ajax que fue escogido para hacer toquecitos con el balón, antes del partido.



Por cada toque, se donaba 1€ a la Fundación del Club. Superó los 3000 y tuvieron que pararlo porque se venía el partido. CRACK. pic.twitter.com/DpoSLfXJV6 — Juez Central (@Juezcentral) August 29, 2026

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y convirtieron al pequeño canterano en protagonista inesperado de la jornada. Su capacidad para mantener el balón en el aire durante miles de toques llamó la atención de los aficionados y mostró, además, el talento que se trabaja desde las categorías formativas del histórico club de Ámsterdam.

Después de la exhibición de Zeldenthuis, el primer equipo del Ajax también tuvo motivos para celebrar. El conjunto neerlandés derrotó 5-3 al Sion y selló su clasificación con un contundente 9-5 en el marcador global de la eliminatoria de la Conference League. Pero, antes del resultado y de los goles, el gran protagonista de la jornada había sido un niño que convirtió su habilidad con el balón en una acción solidaria.

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