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Canterano del Ajax asombra al mundo haciendo 3085 dominadas en el entretiempo y recauda miles de dólares para causa solidaria.
Canterano del Ajax asombra al mundo haciendo 3085 dominadas en el entretiempo y recauda miles de dólares para causa solidaria.
Por Marco Quilca León

Syb Zeldenthuis, joven futbolista de la categoría Sub 11 del Ajax, protagonizó una de las escenas más llamativas de la previa de un partido del conjunto neerlandés. Durante el entretiempo del encuentro ante Sion, el pequeño canterano se propuso demostrar su dominio del balón y terminó sorprendiendo a todos con una cifra difícil de creer: 3.085 toques consecutivos sin que la pelota tocara el suelo.

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