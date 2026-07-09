Hay silencios que hacen más ruido que un estadio repleto. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la concentración de Inglaterra durante el Mundial 2026, cuando Ed Sheeran apareció por sorpresa para ofrecer un concierto íntimo a pocos días del decisivo duelo frente a Noruega. Lo que prometía ser un momento de distensión terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del torneo, no por la música, sino por las inexpresivas reacciones de los futbolistas.

El cantante británico tomó una guitarra, se ubicó junto a la piscina del England’s Inn de Meadowbrook y comenzó a interpretar en formato acústico “Castle on the Hill”, en una presentación privada organizada para el plantel de Thomas Tuchel. La actuación respondía a un vínculo que el propio artista mantiene con la selección inglesa desde 2021, pero el ambiente que encontró frente a él estuvo muy lejos de parecer el de un recital.

Las cámaras captaron imágenes que rápidamente se viralizaron. John Stones observaba la escena con una toalla sobre los hombros y un semblante completamente serio. Muy cerca, Ivan Toney y Eberechi Eze permanecían sentados al borde de la piscina, inmóviles, como si la melodía nunca hubiera comenzado. Djed Spence, con una camiseta cubriéndole parcialmente la cabeza, mantenía la mirada perdida, dibujando una postal tan peculiar como desconcertante. La secuencia alimentó una ola de bromas en redes sociales, donde muchos compararon la escena con una reunión obligatoria más que con un concierto privado.

Cuando la canción llegó a su final, Ed Sheeran levantó la vista, sonrió con cierta timidez y aguardó la reacción del grupo. Tras unos segundos de silencio, comenzaron los aplausos. Toney y Eze fueron los primeros en romper la quietud, seguidos por otros integrantes de la delegación que respondieron con mayor entusiasmo desde otra mesa. Bastó ese instante para que el video recorriera el mundo y dejara una de las estampas más irónicas del Mundial: uno de los músicos más populares del planeta ofreciendo un show exclusivo... ante el público más difícil de impresionar.

VIDEO RECOMENDADO