Por Kenyi Peña Andrade

Hay silencios que hacen más ruido que un estadio repleto. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la concentración de Inglaterra durante el Mundial 2026, cuando Ed Sheeran apareció por sorpresa para ofrecer un concierto íntimo a pocos días del decisivo duelo frente a Noruega. Lo que prometía ser un momento de distensión terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del torneo, no por la música, sino por las inexpresivas reacciones de los futbolistas.