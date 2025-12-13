La esperada llegada de Lionel Messi a la India para su “GOAT India Tour 2025”, acompañado por sus compatriotas Rodrigo De Paul y Luis Suárez, comenzó este sábado con una enorme expectativa de fanáticos en Kolkata, la primera parada de un recorrido de tres días por varias ciudades del país. Antes de los incidentes en el estadio, la llegada del astro argentino fue recibida con entusiasmo por miles de seguidores que lo aguardaban desde tempranas horas en el aeropuerto y alrededores, celebrando su retorno tras 14 años desde su última visita.

Sin embargo, el evento en el Salt Lake Stadium derivó rápidamente en caos. Aunque Messi apareció brevemente y saludó a la multitud, muchos asistentes —que habían pagado entradas a precios elevados— denunciaron que no pudieron verlo ni en persona ni en las pantallas gigantes. La frustración aumentó debido a la mala gestión del acceso, la congestión alrededor del propio Messi por parte de funcionarios y VVIPs, y la falta de interacción prevista, lo que provocó que muchos espectadores se sintieran estafados y decepcionados.

La tensión en el coliseo se transformó en violencia cuando aficionados estallaron en ira al sentirse engañados: se arrojaron sillas y botellas, se vandalizaron pancartas y estructuras del estadio, e incluso varios seguidores invadieron el campo de juego mientras la seguridad luchaba por contener la situación. La situación fue tal que las fuerzas del orden tuvieron que intervenir con mayor firmeza, y las autoridades detuvieron al principal organizador del evento, Satadru Dutta, acusado de la mala planificación y de no garantizar condiciones adecuadas para los espectadores.

Las repercusiones políticas y sociales no se hicieron esperar. La jefa de gobierno de West Bengal, Mamata Banerjee, emitió disculpas públicas tanto a Messi como a los aficionados por el “lamentable desorden” que empañó lo que debía ser un inicio festivo de la gira, y anunció la formación de una comisión para investigar y corregir las fallas en la logística y seguridad del evento. A pesar de este revés, el tour de Messi seguirá su curso con próximas paradas en Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde se esperan otros actos públicos, encuentros con fanáticos y actividades promocionales.