Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer encuentro culminó 0-1 a favor de los del Rímac. (Foto: Sporting Cristal)
El primer encuentro culminó 0-1 a favor de los del Rímac. (Foto: Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Carabobo FC ya se encuentra en Lima para afrontar el partido de vuelta ante Sporting Cristal por la fase previa de la Copa Libertadores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: