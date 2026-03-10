Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Carabobo FC ya se encuentra en Lima para afrontar el partido de vuelta ante Sporting Cristal por la fase previa de la Copa Libertadores.
TE PUEDE INTERESAR
- Prohibición de venta de GNV: ¿Qué ajustes económicos realizan los taxis amarillos y apps de movilidad ante la crisis?
- La joya poco conocida de Surco que volverá a abrir sus puertas tras sobrevivir a la guerra y a los invasores: Casa Hacienda San Juan Grande
- Irán posterga los funerales de Estado al ayatola Alí Jamenei inicialmente previstos para este miércoles
- Base de la CIA en Arabia Saudita fue alcanzada por ataque iraní con drones, según medios
Seguir temas