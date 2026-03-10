Carabobo FC ya se encuentra en Lima para afrontar el partido de vuelta ante Sporting Cristal por la fase previa de la Copa Libertadores.

El conjunto venezolano buscará dar el golpe como visitante y conseguir darle la vuelta al primer encuentro en el que perdieron por 0-1 en casa frente a los celestes.

A su llegada, el volante Maurice Cova expresó la confianza del plantel para afrontar un encuentro que será decisivo en la serie frente al cuadro celeste.

“Con la esperanza e ilusión de clasificar. Con la misma intención de juego, tenemos que ganar si o si”



Maurice Cova, jugador de Carabobo FC



📹 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/C545Xs5WHq — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 10, 2026

“Con la esperanza e ilusión de clasificar. Con la misma intención de juego, tenemos que ganar sí o sí”, señaló el futbolista, dejando claro que el equipo llega con una mentalidad ofensiva para intentar quedarse con el triunfo.

El jugador también destacó que el grupo está preparado para afrontar la exigencia del encuentro y que buscarán sacar la fortaleza necesaria para lograr el objetivo.

“La fuerza la vamos a sacar, es la única forma y vamos a seguir por el mismo camino”, agregó.

Sporting Cristal y Carabobo FC definirán la serie en Lima en un duelo clave para continuar en la Copa Libertadores, en el que ambos equipos buscarán sellar su pase a la siguiente fase del torneo continental.

El partido está programado para este miércoles a las 5.00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.