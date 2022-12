—¿Qué le suscita que Lionel Messi haya ganado la Copa del Mundo?

Le tengo un aprecio especial a Messi. Era el último gran torneo que le faltaba por ganar. Ganó la Copa América el año pasado contra Brasil en Brasil. Así que la cereza al pastel es el título de la Copa del Mundo.

—¿A los 35 años era el momento indicado?

Sí, aunque yo creo que hubiera podido ganarlo antes. Pienso sinceramente que en otras épocas, quizá el equipo de la Selección de Argentina era mejor, pues tenía más nombres de gente conocida, pero pienso que esta vez, le diseñaron un equipo para que Messi pudiera jugar a sus anchas y tuviera que hacer menos esfuerzo físico. Argentina jugó para Messi. Los demás se sacrificaron.

—¿Qué conserva este Messi de 35 años del niño que conoció?

Yo creo que tiene la estabilidad que ha sido su característica y la visión de juego. Es una persona que cuando recibe todos los balones, los ejecuta con criterio, sin pensar en lo que hay que hacer. En ese aspecto, aparte de su habilidad innata de nacimiento, yo creo que la visión de juego es una de las cosas más importantes.

—¿Cómo es el primer contacto que tiene con Lionel Messi?

La primera vez que me hablaron de Messi yo estaba en Argentina, y me contaron que había un chaval que jugaba muy bien. Yo ya llevaba allí unos 15 días. Cuando pregunté qué edad tenía, me dijeron 12 años y dije: “no pude haber recorrido mil kilómetros para ver a ese chaval”. Entonces, es me insistieron en que era un buen jugador. Decidí que con su familia se viniera por 15 días a Barcelona. Así lo hicimos, y Messi desde el primer momento fue un jugador fuera de lo normal. El único problema que tuvimos es que yo me puse un poco pesado para ficharlo, porque era complicado al ser extranjero, no podía jugar la Liga Española y estuvimos arreglando papeles hasta que conseguimos que se quedará en Barcelona.

—Messi de niño, ¿cómo era?

Era un chico muy quieto, tímido, no hacía ruido, hablaba poco y se fijaba mucho. Pero cuando tocaba la hora de jugar un partido de futbol se transformaba. Entonces, esa timidez desaparecía.

Messi le tiene una gratitud enorme a Rexach.

—¿Y en los entrenamientos cómo era?

Él estaba en la Masía FC junto a otros chavales. Después iba al colegio, lo típico cuando a los chavales les gusta el fútbol, minuto que tiene, juega al fútbol. Son jugadores que cuando no hay entrenamiento entrenan igualmente y cuando hay partido, después continúa jugando. Si te gusta el fútbol de pequeño juegas hasta cuando te tienes que ir a dormir. Yo creo que Messi ha vivido para el fútbol. Él tuvo la obsesión de triunfar en el fútbol, es un enfermo en este deporte y así lo ha demostrado durante toda su vida.

—Cuando dice que Messi es un enfermo del fútbol, ¿se refiere a qué es un apasionado para este deporte?

Exactamente, porque por ejemplo hubo un momento, que se lesionó de pequeño y se quedó parado porque tenía un problema en la tibia o peroné y su padre le dijo: “nos vamos para casa y no pasa nada”, pero Messi le respondió: “No, yo me quedó aquí, continúo acá y no me muevo de Barcelona”. Lo tenía muy claro. No es fácil para un chaval tan pequeño quedarse en Barcelona, la gente lo ve como un cuento de hadas, ¿no? Una vida maravillosa, pero yo creo que cuando uno es pequeño y te falta el padre o la madre tenerlo cerca es duro, pero mentalmente se hizo más fuerte.

—¿La lesión que comenta fue la etapa más dura de Messi en su adolescencia?

Sí, porque tuvo que estar un tiempo parado, el chaval cuando no puede jugar y ve que otros juegan, ese fue el momento más difícil. Pero vuelvo a repetirte: Messi es una persona mentalmente fuerte y veías que nació y vivía para el fútbol.

—Entonces, la adversidad la usó como una herramienta para superarse...

Los pequeños cuando se van a dormir a las 7 o 8 de la noche, pueden estar un poco melancólicos esperando a su papá o mamá, y hay chicos que tienen un bajón y uno tiene que ayudarlos un poco, pero Lionel Messi lo tenía muy claro.

—Sé habló del tratamiento para que pudiese crecer, ¿puede detallarnos lo sucedido?

La gente habló mucho de eso, pero eso se ha hecho muchas veces con otros jugadores del Barcelona. Darle vitaminas y al final la gente piensa que eso fue un milagro. El milagro es que Messi juega mejor que los demás. Eso es una leyenda, pero tampoco es tan trascendental como dicen.

—¿Barcelona y Messi merecen un The last dance (último baile)?

Yo digo que algún día espero que Lionel Messi vuelva al Barcelona de lo que sea, porque es un referente para el equipo y todo el Barcelona. Pero como jugador lo veo difícil: no salió bien de aquí.

En Barcelona se volvió histórico. (Foto: AP)

—Entonces, ¿podría ser embajador en Barcelona?

Messi toda la vida será un embajador del Barcelona, es un referente para el fútbol mundial y no lo es ahora, lo será para toda su vida. Prácticamente la gente que tiene desde 15 años hacia adelante, Messi será el ídolo mundial del fútbol, es muy difícil que salga otro jugador, que consiga los éxitos que logró Lionel. Ha ganado muchas Ligas, Copas de Europa, La Copa del Mundo, ha jugado más de 1000 partidos y metido infinidad de goles. Tiene prácticamente todos los récords. Hay que aprovecharlo.

—¿En Barcelona permanece la devoción sobre Messi o dirías que su partida generó divisionismos?

La gente está con Messi. Aquí Lionel Messi es Dios, ¿me entiendes? Lo que pasa es que a lo mejor pensaron que él por ser mayor ya no daría fuego y se han dado cuenta que le queda cuerda para rato, ya que ha ganado un Mundial. En ese aspecto. creo que se equivocaron.

—¿Por qué los últimos años de Messi son tan distintos a los últimos años de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es un jugador más rematador y finalizador de alguna manera. Messi es más completo, creativo, puede bajar al medio campo, puede dar pase, asistencias, domina más el juego colectivo y creo que tácticamente es mejor. Él sabe siempre dónde tiene que estar colocado, sí lo marcan muy encima se va un poco atrás o se va a la derecha o izquierda. Es un chico que sabe dónde ubicarse y siempre está bien situado. Eso no se enseña, es innato.

—¿Tú también fuiste uno de los que en algún momento le reclamaste a Messi más actitud de capitán, más liderazgo?

Yo creo que no. La gente cree que para tener liderazgo tienes que hacer ademanes, numeritos. Yo pienso que el capitán lo ponen los jugadores, y ellos están con él. Hoy en día el mundo del fútbol, todos son un poco de ademanes y cosas, para aquí o por allá. En ese aspecto, Messi ha sido una persona discreta, ha mandado, pero sin que la gente se diese cuenta.

—¿Cuándo Messi se va del Barcelona conversó con él?

Yo no estaba convencido de que se marcharía de Barcelona, pensaba que al final se arreglaba el tema y que veríamos a Messi aquí, porque mi idea era que Messi se retirará al alto nivel jugando en el Barcelona. Prueba de ello es que el año pasado ganó la Liga en Paris, este año la volvió a ganar, ahora ganó un Mundial, ha ganado Copas de Europa, eso demuestra que Messi está en circunstancias de estar en la élite. Esa es la realidad.

—¿Le ha mandado algún mensaje a Messi tras ganar la Copa del Mundo?

En estos días, yo creo que las felicitaciones son tantas y tan exageradas, que prácticamente. no tiene tiempo de responder por el éxito que ha obtenido. Yo creo que Messi tiene que aprovechar 10 o 15 días, relajarse y volver a París para arrancar con la Liga. Ahora está difícil porque Messi tendrá que ir de fiesta en fiesta y todo el mundo lo quiere para sus programas y buscar declaraciones. A Messi eso no le gusta mucho, él es bien callado, no es un hombre de muchas entrevistas.

La imagen que quería ver el mundo. (Foto: Getty Images)

—Claro, todo lo demuestra en la cancha. Siempre ha sido así.

Hubo una época que aquí en España específicamente en Barcelona, Messi era Dios y en Argentina, la gente lo cuestionaba mucho. Yo creo sinceramente que lo maltrataron. Yo pensaba, pero, ¿qué tiene que hacer más Messi para demostrar que es el mejor’ Ahora parece que con este campeonato del Mundo ha cambiado todo, pero le ha costado mucho, he oído decir: “Si Messi no es argentino, desde los 12 años está en Barcelona, es más catalán que argentino”. Yo pienso que a Messi le ha costado soportar todo eso, pero vuelvo a repetir: como es un chico mentalmente fuerte, lo ha superado todo.

—El tema mental es una lección para los adolescentes que anhelan ser futbolistas...

Exactamente, es que en el mundo del fútbol la gente solo ve el final, y el final de Messi es espectacular, pero, ¿tú te acuerdas aquel penal en otro Mundial? La gente lo mató, ¿me entiendes? Otra gente dijo que Messi se retiraba de la selección y que se fuera a su casa. Otro jugador se va, en cambio Messi ha vuelto y ha triunfado con la selección Argentina. Todo el mundo falla, pero fíjate que buscaban cualquier cosa, yo a veces me pregunto, ¿qué hubiese sido si aquel jugador francés (Kolo Muani) que quedó delante del portero (Dibu Martínez) chuta mejor? Si hubiera sido gol, por una jugada puntual, Argentina hubiera perdido el Mundial. Entonces, la historia se escribiría de otra manera. Entonces, al final, hace falta, un poco de suerte en la vida. Messi la merecía. Por eso salió campeón del mundo.

—Si no hubiese ganado el Mundial, ¿seguiría siendo el mejor jugador del mundo?

Hoy para mí, no hacía falta. Hay otros jugadores que nunca han ganado el campeonato del Mundo, ya que al final en ese torneo son solo 7 partidos e intervienen muchas cosas, como los adversarios, el árbitro. No es normal que una final de la Copa del Mundo haya tres penales y se discuta si son o no. Intervienen muchas circunstancias.

—Muchas gracias por concedernos esta entrevista, Don Carles Rechax, y por contar pasajes pocos conocidos de Lionel Messi...

Ya que me hablas de Perú, dale de mi parte un fuerte abrazo a Hugo Sotil. Jugamos juntos en el Barcelona, en la delantera estábamos Johan Cruyff, Hugo Sotil y yo. Lo vi hace algunos años que estuvo en Barcelona. Un fuerte abrazo para él.

