Carlo Ancelotti se refirió a la ausencia de Neymar en el campo durante el último encuentro de Brasil, pese a los insistentes pedidos de la hinchada en el Estadio de Houston. El técnico italiano aclaró que el astro brasileño estuvo en sus planes, pero que las circunstancias del partido condicionaron su decisión final.

En declaraciones a SporTV, Ancelotti explicó que contemplaba el ingreso de Neymar durante la prórroga. Incluso, reveló que mantuvo una conversación directa con el jugador mientras evaluaba el desarrollo del compromiso y las necesidades tácticas del equipo en ese momento.

“Estaba esperando a Neymar en la prórroga. Hablé con él. Si no hubiéramos empatado el partido, habría entrado a los 60 o 65 minutos”, señaló el entrenador, dejando en claro que su decisión estuvo ligada al marcador y al control que Brasil ejercía sobre el juego.

Finalmente, Ancelotti optó por no realizar modificaciones, argumentando que el equipo mantenía el dominio del partido.