Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, destacó la entereza de su equipo tras la victoria frente al Getafe. El estratega afirmó que su escuadra “no perdió la cabeza” luego del 4-0 que recibieron frente al Barcelona por LaLiga hace dos semanas. Asimismo, señaló que su equipo está muy “equilibrado”, dándole mérito tanto a los titulares como a los suplentes.

”No hemos perdido la cabeza después del baño contra el Barcelona. Hemos sido equilibrados. Teníamos que manejar esta ventaja, lo hemos hecho bien. Podía ser un partido trampa porque después de los partidos de ‘Champions’ dejas algo físico y mental, pero el equipo ha respondido bien. Estuvimos bien colocados, hemos manejado bien el balón, presionado tras pérdida… ha salido todo bien”, dijo en rueda de prensa.

”Una noche muy buena. Teníamos un poco de preocupación por este partido. El Getafe nos ganó en enero y siendo después de la ‘Champions’… pero el equipo ha reaccionado muy bien, incluso los jugadores que han jugado menos en este periodo”, añadió.

”Estamos bastante bien. El periodo de octubre-diciembre ha sido muy bueno y cogimos ventaja en la Liga. Casemiro no estará en el partido contra el Sevilla, pero el partido de Camavinga y Valverde demuestra que el equipo no tiene solo once”, completó.

Un Ancelotti que confirmó que Mendy, quien descansó este sábado, estará frente al Chelsea el próximo miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League (1-3 en la ida a favor del Real Madrid).

”Mendy puede jugar, tenía una sobrecarga y hemos preferido no arriesgar. A última hora hemos tenido un malestar de Mariano… pero aparte de Militao, que está suspendido, y Hazard, que se está recuperando, el resto podrán estar en el partido”, dijo.

Además, comentó los pitos de la afición a Gareth Bale cuando este entró al terreno de juego, volviendo a tener minutos en el Santiago Bernabéu 773 días después.

”Dolido no. Bale está bien. Entrenando bien, con ganas de jugar y ayudar al equipo y esto es lo más importante. Ahora necesitamos a todos y la unidad entre la afición y los jugadores es un aspecto muy relevante”, declaró.

