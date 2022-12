Real Madrid volverá a ver acción este viernes 30 de diciembre cuando enfrente al Real Valladolid por la fecha 15 de LaLiga Santander. Antes del partido, Carlo Ancelotti dio conferencia de prensa y aparte de referirse a su equipo y el rival, habló de Lionel Messi, campeón con Argentina en el Mundial Qatar 2022.

“Messi es un gran futbolista, todos lo reconocen. Decir que es el mejor de la historia no va a salir de mi boca. Cada época tiene jugadores importantes. He disfrutado de muchos buenos. Veo al Balón de Oro entrenarse cada día. He visto a Maradona, a Cruyff”, expresó Carlo.

Posteriormente, habló sobre la posibilidad de dirigir a la selección de Brasil. “Si tienen interés no lo sé, pero mi situación es bastante clara. Me quedo aquí mientras esta aventura pueda continuar. Nunca le diré al Real Madrid que pueda irme”.

Luego, se refirió al tema de Benzema con la selección de Francia. “No entro en la decisión que han tomado. Ahora ha vuelto un jugador que tiene mucha ilusión y motivación. En la primera parte no ha hecho lo que han querido y ahora espera hacerlo”.