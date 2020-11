Colombia cerró el año con dos dolorosas goleadas: 3-0 ante Uruguay en Barranquila y 6-1 con Ecuador en Quito y ante los malos resultados en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 se evaluaría la continuidad del técnico Carlos Queiroz. A la crisis futbolística se le agregaría la supuesta gresca entre James Rodríguez y dos de sus compañeros.

Según medios portugueses, el entrenador estaría a horas de desvincularse del ‘Tricolor’, pero una nueva duda salta entre los hinchas cafeteros: ¿quién llegaría? Entre las opciones saltó el nombre de Carlo Angelitti.

El actual técnico del Everton tiene a su cargo a James Rodríguez y según lo expuesto por los medios de comunicación su proyecto en el club de la Premier League se ajusta a lo que busca y quiere Colombia para las Eliminatorias Qatar 2022. Ante esta posibilidad, el entrenador rompió su silencio y brindó una entrevista a Directv Sports.

“Nunca fui a Colombia. Me gustaría, me han invitado Ospina, James, Mina. Me gustaría pasar tiempo en Colombia mas no para entrenar, porque Colombia mantiene un entrenador muy bueno que es Carlos Queiroz, con su experiencia que no todos tienen”, le dijo Ancelotti al periodista Luis Fernando Restrepo.





Respalda a Queiroz

Ancelotti también se refirió a la posible salida de Queiroz de Colombia y respaldó lo hecho por el portugués, para quien solo tuvo elogios. “El problema de Queiroz es que a veces puede perder, entonces digo, hay que confiar en el entrenador, lo conozco bien, tiene mucha experiencia y lo puede hacer bien con Colombia”, apuntó.

El estratega del Everton también destacó el plantel del ‘Tricolor’ y apunta a que tiene cómo levantar cabeza en las Eliminatorias Qatar 2022. “Colombia tiene muy buen equipo, puede pasar la clasificación sin problema. Tiene que luchar. Pero en este momento la generación de jugadores de Colombia es muy buena, aparte de James, están Muriel, Zapata, Cuadrado. Yerry, Lerma, Sánchez, Luis Díaz y David”, finalizó.

