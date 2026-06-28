El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo que la Canarinha está preparada para todos los escenarios cuando enfrente este lunes a Japón, una escuadra a la que respetan y con la que definirán su pase a los octavos de final en el Mundial 2026.

“El equipo está concentrado, motivado, preparado para todo lo que puede pasar mañana (lunes): prórroga, penales, nos hemos preparados todos los aspectos” sostuvo el DT. “Este juego es como una final”, agregó.

Para el partido contra los Samuráis Azules “necesitamos mente, corazón e ideas claras, tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. El equipo está preparado, motivado, tiene confianza”, insistió el seleccionador.

Para el partido contra los Samuráis Azules “necesitamos mente, corazón e ideas claras, tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. El equipo está preparado, motivado, tiene confianza”, insistió el seleccionador.

“Brasil tiene la suerte de tener jugadores expertos en este aspecto y saben perfectamente cómo prepararse para este tipo de juegos. En este aspecto tengo confianza”, consideró.