Ancelotti sobre falta de continuidad de Endrick en el Real Madrid: “Debe pensar qué es lo mejor”

Carlo Ancelotti, actual técnico de la selección de Brasil, expresó su preocupación por la falta de continuidad de Endrick en el Real Madrid. El italiano considera que el joven delantero necesita competir y sostener una regularidad.

"Es importante para Endrick volver a jugar. Hablé con él al principio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, ha vuelto, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Debe hablar con el club para ver qué le conviene”, expresó ‘Carletto’.

Endrick marcó un gol ante España en el Santiago Bernabéu. (Foto: Brasil)

Ancelotti ve en Endrick a un futbolista con proyección, pues a sus 18 años tiene un futuro enorme y es una de sus cartas en ataque para la próxima Copa del Mundo.

“Endrick es muy joven. Podría jugar el Mundial de 2026, porque tiene la calidad necesaria, pero también el de 2030, 2034 o incluso 2038. Lo importante es que vuelva a jugar y demuestre su talento”, sostuvo el entrenador.

Como se sabe, Endrick solo ha disputado 11 minutos esta temporada con el Real Madrid, ya que sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales. Actualmente, ya está recuperado, pero no es considerado por el técnico Xabi Alonso.

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.