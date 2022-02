Carlo Ancelotti sobre los silbidos del público: “Estoy de acuerdo, no hicimos un buen primer tiempo”

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que a su equipo le “cuesta entrar a los partidos con la intensidad necesaria” y fue el principal motivo para recibir el aviso de su afición con silbidos, antes de una segunda parte que le dejó satisfecho con goles de su tridente ofensivo.

“Lo hemos hablado esta semana, nos cuesta entrar a los partidos con la intensidad necesaria, es una debilidad que hemos tenido y que vamos a arreglar. Desde Bilbao hemos tenido más dificultades en las primeras partes que en las segundas. Los rivales aprietan mucho en la primera y luego bajan ritmo y nos encontramos mejor”, analizó en rueda de prensa.

El técnico italiano mostró máximo respeto por la reacción del público del estadio Santiago Bernabéu que silbó a sus jugadores y provocó un gesto de Marco Asensio a la grada tras marcar el primer tanto del encuentro.

“El público evalúa el partido, no le gustaba lo que estábamos haciendo en la primera parte y le ha gustado la segunda. Lo que piensa el público estamos de acuerdo, nadie en el vestuario estaba contento de la primera parte, necesitábamos hacer más, lo hemos hecho y lo han agradecido porque en la segunda parte la afición estaba contenta”, dijo.

Carlo Ancelotti destacó el trabajo de sus delanteros

“La afición está detrás como siempre, cuando jugamos bien lo aprecian y cuando no, no están contentos. Están enganchados, quieren que el equipo gane la Liga. Es normal que cuando no juegas bien y no marcas quieran una reacción”, añadió.

Tras la derrota en París en la Champions League, Ancelotti aseguró que necesitaban un triunfo holgado que les devolviese la confianza. “Necesitábamos este partido. La primera parte fue más difícil, pero hemos tenido compromiso todo el partido. Faltó un poco de calidad en el último tercio del campo, se lo dije al descanso que hacía falta más movilidad y han cumplido muy bien, especialmente los tres delanteros, que además de marcar los tres goles han trabajado muy bien”.

