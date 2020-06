Como jugador y como entrenador, Carlo Ancelotti ha tenido diversas hazañas en su carrera, pero existe un deseo que aún no ha cumplido y parece ser difícil de lograr. El actual entrenador de Everton, declaró en una entrevista al diario The Guardian, quiénes son los futbolistas que le hubiera gustado entrenar.

El italiano ha pasado por el banquillo de AC Milán y alcanzó la UEFA Champions League, en este club dirigió a jugadores como Kaká, Filipo Inzaghi. Asimismo, fue parte de los inicios del nuevo PSG que tenía a Zlatan Ibrahimovic. Sin embargo, el jugador que le hubiese gustado dirigir es Lionel Messi.

“Me hubiera gustado entrenar a Leo Messi, aunque solo fuera por compararlo con Cristiano Ronaldo”, admitió Ancelotti sabiendo que ningún técnico ha tenido la suerte y el privilegio de dirigir a los dos.

Eso sí, Messi no es el único en esta lista de anhelos. Otra estrella que le hubiera gustado tener en sus filas es Francesco Totti. “También me hubiera gustado dirigir a Francesco Totti, yo empecé en la Roma y tuve mucho afecto. Él fue un ídolo allí y me habría gustado”, confesó el entrenador italiano.

