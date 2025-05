Una de las sorpresas de la lista de convocados a la selección peruana, para la próxima fecha doble de Eliminatorias, fue la ausencia de Christian Cueva, de gran presente en Cienciano.

Precisamente, el estratega del club cusqueño, Carlos Desio, se pronunció al respecto.

“No me sorprendió que no haya sido llamado porque es un tema de decisiones. Por ahí Christian Cueva no venía con mucho ritmo de minutos, ahora levantó”, declaró a la prensa.

“Podría haber sido convocado por el nivel que tiene hoy, yo creo que es de momentos y hay que aprovechar a los jugadores así”, añadió.

En esa línea, remarcó que respeta la decisión de Óscar Ibáñez, quien consideró que no era el momento aún para que ‘Aladino’ regrese a la blanquirroja.

“No estoy en desacuerdo, creo que el seleccionador ha elegido los jugadores según la táctica que va a usar en estos próximos partidos”, finalizó Desio.

