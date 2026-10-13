Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a captar la atención de los aficionados al fútbol por un cambio de apariencia que sorprendió a sus seguidores. El histórico excapitán de la selección colombiana dejó atrás su emblemática cabellera rubia, uno de los rasgos más reconocibles de su imagen durante su carrera deportiva.

El exmediocampista es recordado no solo por su talento y visión de juego, sino también por su particular melena, que lo convirtió en una figura inconfundible del fútbol sudamericano. Por ello, cualquier modificación de su apariencia genera comentarios entre quienes siguieron sus actuaciones con Colombia y distintos clubes.

Mi gente! Hoy es el día #todobientodobien https://t.co/PPyzK1N5qU — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) October 13, 2026

El cambio de look de Carlos Valderrama generó reacciones

La imagen de Valderrama sin su característica cabellera llamó la atención de los aficionados, quienes reaccionaron ante la transformación de uno de los personajes más emblemáticos del fútbol colombiano.

Su pelo rubio y rizado fue durante décadas parte de su identidad pública, al punto de convertirse en una de las características más reconocibles de su figura. En redes sociales, su apariencia ha despertado curiosidad y comentarios cada vez que el exfutbolista muestra una imagen diferente.

El colombiano ya había sorprendido anteriormente con cambios en su cabello. En 2019, por ejemplo, se cortó sus característicos rizos para solidarizarse con su amigo René Higuita, quien había decidido modificar su imagen tras la eliminación de Colombia de la Copa América. Valderrama explicó entonces que lo hizo para acompañar al histórico arquero.