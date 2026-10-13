Por Redacción EC

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a captar la atención de los aficionados al fútbol por un cambio de apariencia que sorprendió a sus seguidores. El histórico excapitán de la selección colombiana dejó atrás su emblemática cabellera rubia, uno de los rasgos más reconocibles de su imagen durante su carrera deportiva.

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