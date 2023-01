Por esa razón, El Comercio conversó con Carlos Mac Allister, quien jugó junto a Diego Maradona en Boca Juniors y también vistió la camiseta de la selección de Argentina por el año 1993 y alternó en algunos partidos, sin embargo, no logró lo que su hijo alcanzó: ser campeón del mundo e incluso anotó un gol ante Polonia, en el triunfo por 2-0.

Horas más tarde del doblete de su hijo, Alexis Mac Allister, quien entró en el segundo tiempo contribuyendo en el triunfo de Brighton por 5-1 ante Middlesbrough, por la tercera ronda de la FA Cup de Inglaterra, Carlos Mac Allister responde todas las interrogantes a este diario.

—Felicidades, ¿imagino que como padre está muy orgulloso de lo que ha logrado su hijo Alexis con la selección Argentina?

Primero, estoy muy orgulloso de mis cuatro hijos. Circunstancialmente, uno es campeón del mundo, obviamente es una alegría enorme, pero mis otros dos hijos varones son futbolistas y mi hija tiene 26 años es abogada. Estoy orgulloso de los cuatro, de lo que han hecho, de cómo se formaron y han ido alcanzando parte de sus objetivos a tan corta edad.

—Pero ver a su hijo levantar la Copa del Mundo, un sueño que usted anheló cuando fue futbolista, es un sueño cumplido, ¿por qué se ve el esfuerzo que hizo de acompañarlo hasta que se ha consagrado como campeón en un Mundial?

Los que estamos en el fútbol, sabemos que ser campeón del mundo, es para muy poca gente. Solamente son 69 futbolistas argentinos que lo han podido conseguir a través de la historia y Alexis es uno de esos 69, así que lógicamente uno debe estar contento, feliz y orgulloso. Sobre todo, que tiene una muy corta edad y mira cómo se fue dando todo, porque llegó a la selección hace muy poco tiempo y el primer partido del Mundial no jugó, al equipo por ahí no le fue todo bien y empezó después a mejorar. Esas cosas te ponen muy feliz y contento. Yo digo que fue como una película donde cada cosa se iba dando en el momento justo y todo eso terminó coronando un buen Mundial para él y un campeonato para Argentina.

—Cuando su hijo fue requerido por Scaloni, no defraudo y estuvo en ese alce de la Selección de Argentina y ayudar a que consigan la Copa Del Mundo, ¿qué era algo anhelado hace 36 años?

Nosotros teníamos mucha confianza en él porque todos sus números en la Premier League 2022 fueron extraordinarios, números excepcionales, ya que lo comparabas con los mejores jugadores de la Premier League en su posición y está con números muy similares o mejores incluso. Eso te daba la pauta que él estaba preparado para jugar. Ahora, después debes tener la suerte que venga el entrenador y te dé la oportunidad de jugar, de que el equipo requiera un jugador de tus características, hay un montón de circunstancias que se tiene que dar, todas se dieron y terminaron en un logro increíble, que hace a partir de ahora, queden en la historia del fútbol argentino para siempre y del mundo.

—Considera que ahora Argentina que salió campeón del Mundial, ¿habrá presión por parte de la hinchada y de la prensa de lograr el bicampeonato en la próxima Copa del Mundo?

No, yo creo que esto es algo muy bueno para Argentina y lo peor pasar es que de una cosa que es muy buena, un logro increíble, pensemos que se puede transformar en algo problemático, porque si no, no estamos felices cuando alcanzamos un logro. Estás cosas, hay que disfrutarlas y cuando llegue el momento de pensar en las que viene, que será a partir de unos meses, ahí se pensará en lo que viene, mientras tanto, esto es una cosa increíble, una película diseñada por el mejor director de cine del mundo y los actores son los futbolistas argentinos y uno de ellos es mi hijo. Eres el único ser humano que está pensando en las Eliminatorias, este país está de fiesta, todavía está de fiesta. En las Eliminatorias se va a pensar en marzo hacia adelante, danos un poco de respiro y déjanos celebrar, pareces argentino.

Cuando tu padre jugó con Maradona y tú tienes la suerte de hacerlo con Messi



✍️ Mac Allister pic.twitter.com/hOmGuSB8QJ — MARCA (@marca) December 24, 2022

—Hace unas horas conversábamos y me comentaba que vería los 45 minutos de su hijo Alexis, donde anotó un doblete en la goleada del Brighton, ¿siempre ve los partidos de su hijo y le da alguna crítica?

Siempre vemos los partidos, no solo yo, sino sus hermanos y después hacemos los análisis de los partidos, los tres, lo más importante es que siempre nos decimos la verdad, con lo cual, el fútbol, tiene mucha gente que te dice lo que quieres escuchar porque quiere estar del lado del campeón. Nosotros siempre nos hemos dicho la verdad, aunque por ahí alguno se enoje, porque quizás estás en algún momento sensible, le dices alguna cosa que no le gusta, pero creo que eso es parte de algo importante que es el aprendizaje y con eso después se empiezan a dar los resultados. Hoy le tocó a Alexis, quizás en algún momento le toque a otro, porque todos están en un crecimiento importante.

—Se habla mucho que Alexis debido al gran Mundial está en la órbita de los equipos tops de Europa como Juventus, ¿usted ha conversado con él sobre eso?

Sí, siempre se toma todo con mucha naturalidad, por ejemplo, cuando estábamos arreglando el contrato con Brighton, yo le decía: “Vos pensar en jugar y nada más, no pienses en el contrato, en cuánto te van a pagar, nosotros nos vamos a preocupar de que sea el mejor contrato que puedas tener y hace todas las cosas para que estés bien”. Eso hace que el jugador esté tranquilo y solo piense en jugar al fútbol. Así fue como firmamos el contrato también para que el club tenga la posibilidad de en algún momento tenga la posibilidad de efectuar una venta y ganar mucho dinero, porque nosotros respetamos las instituciones y respetamos también las inversiones que hacen los clubes. Entonces, Brighton le dio la oportunidad e invirtió y ojalá ahora gané mucha plata porque se lo merece, ya que hizo una inversión importante, en un joven que no era conocido, que era un joven desconocido y que recién empezaba a jugar en Primera División.

—De hecho, imagino, que ese teléfono no ha dejado de sonar, ¿se habla de equipos top como la Juventus?

Están empezando a llamar, eso es verdad, pero nuestra respuesta siempre es que primero hay que conversar con el club, y sí el club tienen una orientación lógica en la transferencia que planifique con otra institución, no va a haber ningún tipo de inconveniente, primero tiene que hablar con Brighton y después se verá de Alexis en lo personal. Muy importante que el club que esté contento y satisfecho con lo que vaya a suceder.

—Pero el hecho de que usted ha sido futbolista, ¿cree que ha ayudado a que Alexis pueda tomar mejores decisiones?

Yo no puedo decir, que el hecho de que yo haya sido futbolista sea un beneficio para mi hijo, lo único que puedo decir es que mi hijo para mí sea jugando en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Brighton en la institución que sea, siempre las recomendaciones están dadas al mismo lugar, hay que ser serio, profesional, trabajador, buen compañero, entender que para jugar muchos años en el fútbol, que no lo juegan muchos hay que tener buenas actitudes y lo demás si uno tiene el talento solo, lo demás viene solo.

—¿Cómo vivió la experiencia de acompañar a Alexis en el Mundial de Qatar y verlo en el campo gritar la palabra campeón en una Copa del Mundo?

Lo viví con mucha pasión realmente, muy felices, porque llegamos el 22 que fue que Argentina perdió el primer partido y a partir de ese momento, más allá de que ese partido se perdió, lo demás fue bueno.

—¿Conversaba con su hijo o trataba de no desconcentrarlo?

El día posterior a cada partido, teníamos tres horas más o menos para ir a verlo y ahí conversábamos las cuestiones deportivas, los partidos, que nos había parecido, cómo habían jugado, todas esas cuestiones que hacen al juego, al partido que vienen, a la recuperación, lo disfrutamos mucho. Vuelvo a repetirte, fue como una película, donde el resultado es feliz.

—¿Qué hizo tras el silbato del referí de dar por terminado el partido y ver a su hijo levantar la Copa del Mundo?

Todos muy emocionados, obviamente, incluso llorando, porque este no es un tema de todos los días. Muy feliz, después entramos a la cancha y estuvimos en todo momento con ellos.

—¿Alguna anécdota de Qatar?

Anécdotas que pasamos son las de ir a un país, que es especial para nosotros los sudamericanos, porque pensamos distinto, actuamos distinto, vivimos distinto, pero creo que fue un buen Mundial, ya que permitió a la gente ver todos los partidos, puesto que, eran todos los partidos dentro de una ciudad y eso fue magnífico, debido a que había tiempo para ver los partidos o disfrutar todos los lugares eran cercanos. Después del primer partido parecíamos que estábamos cerca del abismo y luego de la primera fase, tras ganarle a Polonia y México, empezamos a creer que había algo posible que Argentina estaba mejorando y que los chicos le había dado mucha recuperación a Argentina, mientras que, los grandes retomaban su nivel, porque venían de lesiones o venían de no jugar en sus equipos, eso le dio tiempo a Paredes, Di María y a todos ellos a ponerse bien y recuperarse de lesiones, con la capacidad de esos jugadores que tienen experiencia, Argentina volvió a ser una potencia.

—A pesar de que en algún momento fue criticado, por qué no tenía mucha experiencia, ¿Lionel Scaloni demostró y consiguió dos títulos con la selección de Argentina?

Lo más importante que tuvo Scaloni es que nunca se alteró en ningún momento, siempre ha estado tranquilo y sereno para tomar decisiones. Eso fue muy importante, le permitió a él no salir de su eje y no errar en todo lo que tenía que decidir. Creo que eso fue muy importante. Obviamente, es imposible que todo el mundo le tuviera fe a Scaloni cuando nunca había dirigido, la diferencia que muchos expresaron lo que pensaban y otros se quedaron callados. Los que opinaban lo que pensaban han quedado marcados por todo el mundo, pero ni una cosa ni la otra, primero que no hay que ser rencoroso, para los que hayan dicho de una palabra demás y segundo hay que entender que es difícil tenerle confianza a una persona que no conoce. Eso le pasó a la gente, a mí me tocó ser de los que nunca digan nada, pero eso no quiere decir que les vaya a pegar a los que alguna vez hablaron, porque yo entiendo, que era muy difícil apoyar o creer en alguien que no conocía.

—¿Cómo explica que usted jugó con Maradona y su hijo con Messi?

Yo lo explicó solamente como las casualidades de la vida y que hemos sido una familia afortunada. En realidad, todos los que nos tocó, lo perseguimos, lo buscamos, nos sacrificamos, nos preparamos, pero no siempre Dios te premia y a nosotros Dios nos premió.

—Usted que jugó con Maradona cuando ha visto a Messi en la interna, ¿ha visto algunas similitudes, más allá del talento innato que tienen para el fútbol?

No, en confianza no veo similitudes y ahora oficialmente te digo, no quiero opinar del tema, porque muchas veces, uno hace una nota muy linda, de muchas cosas importantes y los títulos termina diciendo: ´Fulanito fue más que mengano’. No se puede comparar jugadores de distintas épocas, creo que eso es imposible hacer. Nosotros, los argentinos, hemos tenido la suerte de tener primero Alfredo Di Stéfano, Mario Kempes y somos, como dice el resto de Sudamérica, ‘medio agrandados’. Después tuvimos un Diego Maradona y Lionel Messi. Entonces, tenemos que ser enormemente felices, por eso, la naturaleza, Dios, nos premió con esa posibilidad, eso no es normal. También nos ha dado bastantes cosas malas, así que creo que quiso equilibrar un poco.

—Siempre se dicen que los argentinos tienen cábalas, ¿usted tuvo alguna cábala a favor de su hijo y la selección, porque desde que Alexis jugó, la ‘Albiceleste’ no perdió?

Yo no, pero mi hermano después de perder el primer partido cambió la ramera (se refiere al polo) que llevaba y todos los partidos llegó con la misma y una bandera todos los partidos. Se aferra a la ilusión de que algo te va a ayudar, y en realidad lo que te ayuda es tu capacidad, talento, iniciativa, esfuerzo, responsabilidad, seriedad y un montón de cosas que se tiene que alinear para encontrar un equipo campeón.

—Cómo dice, no es solo entrenar, ser disciplinado, sino realizar muchas cosas...

La disciplina no solo ayuda al futbolista, sino ayuda a que sea exitoso, la mayoría de los hombres exitosos tienen disciplina. Eso, también hay que transmitirse a las generaciones, porque si no creamos vagos. La disciplina es una de las condiciones, después está el talento, la creatividad, las condiciones, un montón de otras cosas. La disciplina es uno de los argumentos para alcanzar el éxito.

—¿Cuál cree que ha sido lo más importante de su éxito de su hijo Alexis Mac Allister?

Yo creo que lo más importante de su éxito, al margen de su talento, es que siempre está con los pies en la tierra. Eso creo que es lo más importante junto a su talento. Eso es decisivo, porque hay chicos que juegan bien o hacen cualquier cosa bien y ya se piensan que ya está. El camino al éxito es largo y el pozo al fracaso es largo y profundo, cuando uno entra al pozo es muy difícil salir, hay que enseñarle a los chicos a no entrar al pozo.