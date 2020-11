La fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 dejó a Colombia mal parada y al técnico Carlos Queiroz en la cuerda floja. Fueron dos dolorosas goleadas ante Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1) con las que el ‘Tricolor’ cerró el año y con el fuerte rumor de la posible salida del portugués, incluso se habló de los posibles candidatos para su reemplazo.

El periodista Javier Hernández Bonnet reveló en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, que Queiroz dejó clara su postura de ‘dar un paso al costado’ de la selección de Colombia por los malos resultados en las Eliminatorias Qatar 2022. Ante esta posibilidad, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) estaría evaluando los términos y la indemnización, que estaría cerca de los dos millones de dólares, según informó el diario portugués Record.

Más rumores

A la información de Hernández Bonnet se le suma la de Carlos Antonio Vélez de Antena 2, quien explicó que Queiroz se mantiene como entrenador de Colombia, pero su futuro es incierto. “El único arreglo es que Queiroz renuncie, porque la Federación no tiene con qué darle algo. Las vías, en este momento, son que el míster, aburrido, entregue su carta de renuncia. Si no la da, la Federación no le va a pagar la indemnización y le entregaría un documento para allanarlo”, agregó.

Según el periodista, la intención de la FCF es hacer cambios estructurales para dar un giro de 180 grados a Colombia en lo que resta de las Eliminatorias Qatar 2022. “Están empeñados en que hay que modificarle el entorno. Eso sí es necesario, incluso si viene otro entrenador, porque lo que ha pasado se debe a lo muy mal rodeado que está el seleccionador actual, por la cuota colombiana que tiene al lado”, puntualizó.

