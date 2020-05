Jefferson Farfán y el mexicano Carlos Salcido coincidieron algunas temporadas en PSV Eindhoven. Para el azteca, la presencia del delantero peruano fue importante para su carrera, ya que gracias a él, se adaptó al fútbol europeo.

“No entendía el idioma. para mí era muy difícil, estaba solo. Debía del teléfono porque yo del cuarto del hotel hablaba con mi señora, entonces me veían salir del hotel y me veían del lobby como diciendo ‘¿Cuándo nos pagas?’. Mi representante me había abandonado y el club demora en algunos trámites”, contó en entrevista a Mediotiempo.

Fue en ese complicado contexto, cuando Jefferson Farfán apareció. “Cuando estaba en esa crisis emocional y terminé de hablar por teléfono con mi esposa, Jefferson Farfán me dijo para ir a comer. ‘Pinchesito, Pinchesito vámonos a cenar, mi señora se regresó a Perú, vamos’. Fue como ese ángel que te toca y te dice aquí te tienes que quedar. Fuimos a un restaurante español donde los meseros y toda la gente hablaban español. No volví a salir de ahí, me repuse y salí adelante", agregó el mexicano que jugó cuatro temporadas con el PSV.

Jugando juntos, Jefferson Farfán y Carlos Salcido fueron campeones de tres campeonatos de Holanda y una Copa de Holanda. Para la temporada 2007/2008, Jefferson Farfán fichó por el Schalke 04 de Alemania y el 2010 Carlos Salcido dejó Holanda para jugar en Fulham de la Premier League.

Con la selección mexicana, Carlos Salcido disputó más de 100 partidos y anotó 10 goles. Se retiró del fútbol a los 39 años de la temporada 2019 en Veracruz, equipo que pasó muchas complicaciones económicas.

