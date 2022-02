¿Un regalo de cumpleaños? Carlos Tevez apaga 38 velas este sábado y su onomástico le puede traer como obsequio la vuelta al fútbol. El delantero se marchó de Boca Juniors a mediados del año pasado, pero nunca comentó sobre una retirada de la actividad profesional. Así que, mientras disfruta de un día especial, el goleador medita el retorno a las canchas.

Hace unas horas habló Adrián Ruocco, el agente del ‘Apache’, y comentó que hay varios interesados en contar con los servicios del mundialista con la Albiceleste. Es más, el empresario desveló que hay conversaciones “avanzadas” con una institución. Y es que el atacante ha puesto una serie de condiciones para regresar al ruedo.

“Él está buscando una mezcla de lo deportivo con un poco de calidad de vida, básicamente. Entonces, tiene que ser una decisión familiar, en donde tiene que mover a su familia de nuevo que ya está instalada en la Argentina. Hay que buscar el club que reúna estas condiciones y no es fácil”, adelantó el allegado a Tevez en una conversación con TyC Sports.

En la misma línea, Adrián comentó que el futbolista no quiere cruzarse con el equipo de sus amores en ninguna circunstancia. “Una de las condiciones que Carlos pone es no enfrentar a Boca, no competir con Boca de ninguna manera y en ninguna de las competiciones que pueda llegar a haber”, indicó.

Así las cosas, Ruocco admitió que hay una institución de la MLS que sí puede ofrecer lo que quiere a ‘Carlitos’. “Hay charlas muy avanzadas con un club. Es un club del exterior”, señaló. Aunque jugó al misterio, el representante se animó a lanzar el nombre del club. “El DC United es uno de los clubes que podría ser”, confesó.

En tal sentido, el agente comentó que “si se cierran estas cosas que te dije -lo deportivo y la calidad de vida- se puede llegar a que Carlos lo revise un poco en su cabeza, lo charle con su familia y tal vez pueda tener una chance de jugar algunos meses más”, manifestó con relación al futuro del atacante.

La última aparición de Tevez se produjo en Ecuador el pasado 29 de enero. Carlos fue el invitado de honor en la ‘Noche Amarilla’, la tradicional presentación de Barcelona de Guayaquil. Ese día, el atacante jugó hasta el minuto 70 en el compromiso frente a Guayaquil City. De manera oficial, jugó con Boca en mayo del año pasado en un choque ante Racing Club.