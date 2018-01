Carlos Tevez no da por perdido un puesto en Rusia 2018

Luego de un mal paso en China, Carlos Tevez retornó con las pilas bien puestas en Boca Juniors. En su primer partido con los xeneizes destacó brindando un pase gol en la victoria 2-0 sobre Colón de Santa Fe.



El 'Apache' no quiere que su rendimiento baje en los próximos encuentros, puesto que uno de sus objetivos más próximos es ser convocado a la selección argentina para Rusia 2018.



"Fácil no se la voy a hacer a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial", fueron las directas palabras de Carlos Tevez en radio La Red para el estratega de la selección argentina.



"Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas", agregó el experimentado artillero de Boca Juniors.



Carlos Tevez integró el conjunto albiceleste en las Eliminatorias pasadas. Solo disputó dos encuentros: la derrota ante Ecuador (0-2) y el empate a cero frente a Paraguay. En ambos saltó desde la banca de suplentes.