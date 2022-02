Carlos Tévez se convirtió en viral el último martes luego que, mediante las redes sociales, circulara un rumor sobre un intento de robo contra la leyenda de Boca Juniors en el Fuerte Apache, barrio natal del futbolista. Esto habría ocurrido cuando él fue a jugar fútbol con sus amigos de la infancia y miembros de su familia.

Según medios argentinos, las autoridades indicaron que hubo varias comunicaciones que denunciaron el acto de un supuesto enfrentamiento armado, el cual habría sido causado por la custodia personal del ‘Apache’ y unos delincuentes. Como producto del encuentro, hubo detenidos, armas decomisadas y también se conoció que se produjo un fallecido.

Sin embargo, Carlos Tévez salió a desmentir esta noticia a través de un video en su cuenta de Instagram. “Tengo la necesidad de decir que mi barrio sigue siendo mi casa y todos los videos que están pasando.. (Dicen que). hay un muerto, una familia que está dolida, pero yo no tengo nada que ver”, señaló.

“Dejo en claro todas las cosas y un saludo para todos. La gente que me está escribiendo y está preocupada por mi familia, quiero que sepan que estoy bien. A mi barrio lo cuido y trato de protegerlo de todas las boludeces que se hablan”, añadió el ‘Apache’ que lucía la camiseta de Corinthians, club donde jugó en 2005 y 2006.

“Yo no ando con custodia de nada, menos en mi barrio que mi casa. Están hablando cosas que no se deben. Voy siempre a jugar a la pelota con amigos. Entro como si fuese mi hogar, Siempre me siento igual”, explicó Tévez.

Carlos Tévez jugó hace poco en Ecuador

Hace algunas semanas, Barcelona SC de Ecuador realizó su tradicional ‘Noche amarilla’ para presentar a su equipo versión 2022 y esta vez el invitado fue Carlos Tévez. El deportista de 38 años fue titular en el ‘Ídolo del astillero’ y disputó 70 minutos en el amistoso ante Guayaquil City. A pesar de encontrarse lejos de Argentina, el ‘Apache’ fue muy ovacionado por los hinchas.