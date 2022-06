El ciclo de Carlos Tévez como entrenador de Rosario Central ha empezado oficialmente este martes. Horas después de dirigir su primera práctica, el ‘Apache’ fue presentado en conferencia de prensa, acompañado de Raúl Gordillo, director deportivo, y Ricardo Carloni, vicepresidente de la institución.

“El primer desafío como técnico lo agarro en Central por su gente. Estuve en muchos clubes, pero Rosario tiene ese plus de la gente. Si hacemos las cosas bien, podemos hacer mucho ruido y mucha historia. Por eso, confío plenamente que mi grupo y yo podemos hacer algo lindo con Rosario Central. Estoy convencido de eso”, fue lo primero que señaló el argentino.

El exjugador de Boca Juniors, Manchester City, Juventus, Manchester United, entre otros, aclaró que no ha pedido refuerzos y, en todo caso, se realizará dependiente del análisis que haga él con su cuerpo técnico.

“No he pedido ningún refuerzo. Hace un año dejé de jugar. Cuando llegaba un entrenador y se hablaban de refuerzos, no me gustaba. Lo respeto muchísimo. No he hablado con ninguno. Quiero ver a los chicos, que me demuestren que quieren jugar en Central”, apunto.

Tévez se refirió también al cambio de actitud que espera en el equipo. “Se lo dije a los muchachos de frente. Lo tienen que demostrar en cada entrenamiento y partido. El que no, tiene la puerta abierta para irse. Rosario Central es un gigante dormido, tiene que despertar. Tenemos que llevar este club a otro paso, que es competir”, expresó.

Por otro lado, el DT reveló que Antonio Conte es su “gran referente” en el banquillo. “Fue uno de los que más me enseñó como jugador. Voy a tratar de que jueguen un poquito, la mitad...”, dijo.

Por último, Tévez prometió llamar a Ángel Di María, identificado con Rosario Central y quien está libre tras anunciarse que no renovará contrato con PSG.

“No pude hablar con ‘Fideo’. Imagínate que casi ni hablo con mi señora... No pude hablar. Ojalá. ¿A quién no le gustaría? Sé lo que significa Fideo para esta institución. Cuando esté más tranquilo lo llamaré y le preguntaré sus ganas. Sabemos la jerarquía que tiene y nos vendría muy bien”, afirmó.