Carlos Tevez generó polémica luego de una confesión que hizo sobre la Copa América 2011, que se realizó en Argentina. El atacante de Boca Juniors contó cómo fue convocado a la selección albiceleste, que en ese entonces dirigía Sergio Batista.

En diálogo con "TyC Sports Verano", Carlos Tevez fue consultado acerca de la selección argentina y las chances que tiene de llegar al Mundial de Rusia 2018. Ahí, salió a relucir la sinceridad del 'Apache'.

"Hay que demostrar adentro de la cancha", indicó Tevez. La respuesta dio pie a que confesara lo que sucedió en la Copa América del 2011, en la que fue convocado a última hora y Argentina quedó eliminada en cuartos de final por Uruguay en penales.

"Estaba de vacaciones con mi familia, me lo cruzo a "Guillote" (¿Coppola?) y me dice: '¿qué, no vas a jugar la Copa América...'. 'No, sino me citó', le digo. (Y dice) 'Dejame que hablo, dejame que hablo, hablo y...'. Y yo ya estaba adentro. Después erré el penal (contra Uruguay) y quedamos eliminados", reveló Carlos Tevez.

Y zanjó el tema con un mea culpa: "Yo cometí un error al jugar esa copa. Le tiré el apellido a Batista y no estaba preparado para jugarla: pesaba 85 kilos, diez más que ahora. Mirás una foto y te das cuenta".

Facebook: mira la entrevista completa a Carlos Tevez [minuto 36 habla de su convocatoria - VIDEO]