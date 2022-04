Dejó huella en el fútbol inglés y fue reconocido por ello. Carlos Tevez se encuentra en Europa junto a su familia y, dentro de su ruta, el argentino llegó a tierras inglesas para visitar al West Ham. Por ello, el conjunto que se enfrentó con el Burnley por la Premier League, decidió brindarle un homenaje al que fue una de sus principales figuras.

Antes de que iniciara el partido, Tevez recibió una camiseta del West Ham, junto con un homenaje de parte de la dirigencia. El momento curioso se dio mientras el argentino estaba en el campo de juego.

El ex Boca Juniors no maneja muy bien el inglés; así que, tras recibir una pregunta en dicho idioma, Tevez decidió contestar con una popular frase de su ex equipo: “Come on Hammers”. No se entendió claramente lo que dijo, pero se consideró que fueron las palabras que utilizó en referencia al apodo que lleva el West Ham.

Carlos Tevez tuvo un corto paso por el conjunto de los Hammers, sin embargo, fue pieza clave para evitar el descenso del equipo en la temporada 2006-07. Durante su estancia, el argentino jugó 29 partidos, marcó siete goles y brindó cinco asistencias.

Tevez y su ruta por Europa

Carlos Tevez jugará en el fútbol senior vistiendo la camiseta de Juventus y decidió aprovechar su tiempo libre antes de sumarse a la ‘Vecchia Signora’. Comenzó visitando a los dirigidos por Allegri y compartió un momento junto a Paulo Dybala. También estuvo en la semifinal de la FA Cup que ganó el Manchester City sobre Liverpool (3-2) en el Wembley Stadium.