Carlos Tevez tras el Boca vs. River: “Estaban nerviosos, nunca los había visto así”

Boca Juniors vivió un partido muy cambiante frente a River Plate por la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El equipo de Miguel Ángel Russo no pudo aguantar el marcador y terminó resignando un empate en casa ante el eterno rival. Tras ello, Carlos Tevez dejó una frase que será comentada por el resto de la semana.

En diálogo con ESPN, Carlos Tevez dijo lo siguiente: “Sí, creo que podríamos haberlo ganado, estábamos jugando bien. Teníamos controlado a River Plate, no encontraban la forma de quebrarnos. Veía mucho nerviosismo, algo que no había visto antes, por eso es que creo que podríamos haberlo ganado. Por propios errores se llevaron un empate de aquí”.

Luego añadió: “No hacían diferencia. Ellos siempre han hecho diferencias por las bandas o con los delanteros, hoy no tuvieron muchas chances, salvo la última que es un rebote, pero luego no mucho más. Yo tuve un mano a mano y otras más, pero bueno, hay que seguir”.

Boca Juniors igualó 1-1 frente a River Plate

Boca Juniors y River Plate empataron 1-1 este domingo en el superclásico del fútbol argentino, jugado en el estadio La Bombonera por la quinta fecha de la Copa de la Liga.

El colombiano Sebastián Villa (41, de penal) puso en ventaja a Boca y Agustín Palavecino (67) marcó el tanto de la igualdad para River, en un partido que los dos terminaron con diez jugadores por las expulsiones del peruano Carlos Zambrano (68) en el local y de Milton Casco (78) en el conjunto ‘Millonario’.

