El debut de Carlos Tevez como entrenador en Rosario Central generó expectativa por ser su primera experiencia como DT, pero también ocasionó polémica debido a que estaría en el banquillo sin contar con el título de entrenador, algo vital para poder dirigir de manera profesional en la Primera División del fútbol argentino.

José Ubeda, secretario adjunto de la la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), reclamó que sigue sin recibir respuesta respecto de la habilitación de Carlos Tevez para que sea DT de Rosario Central.

“Sigo esperando que me entreguen el certificado analítico que hace constar que Carlos Tevez estudió en alguna Escuela para recibirse de DT. Y no recibí nada aún”, indicó Ubeda en entrevista a Telam.

“Consulté al director de la escuela de ATFA, Abel Da Graca, y no supo qué responderme. Como era de esperar no me entregaron nada, porque no hay nada. Durante la semana pasada concurrí con una escribana al gremio, con la intención de enterarme de este tema y otros como la presentación de los Balances”, añadió.

Hace unos días el técnico Caruso Lombardi manifestó su malestar por el permiso a Carlos Tevez: “La semana pasada dijo que le gustaría ser técnico de fútbol ¿y en una semana ya lo es? Los técnicos se sienten mal por eso, sobre todo los que no tienen nombre. Aunque sea que haga el curso online por respeto a los demás. Después, si sale campeón del mundo o último, no importa, es técnico. Puede ganar o perder. Pero vamos a ser justos”.

Con 38 años, Carlos Tevez anunció su retiro del fútbol a inicios de junio. Inició su carrera en Boca Juniors para luego firmar por Corinthians. Su primer paso por Europa fue por el West Ham. Luego militaría en el Manchester United, Manchester City, Juventus y un corto paso por el fútbol de China. Sus últimos años como profesional fueron con camiseta de Boca Juniors.