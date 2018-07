Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic, protagonista en empate del clásico de "El Tráfico"

El primer clásico de "El Tráfico", que enfrentó en Los Ángeles al LAFC de Carlos Vela- autor de un gol-, contra el Galaxy de Zlatan Ibrahimovic concluyó con empate (2-2), después de que el equipo del mexicano desperdiciase en los minutos finales sus tantos de ventaja.

Además, en el partido adelantado de la vigésima segunda jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos MLS), el New York City mantuvo su racha ganadora y sumó contra Orlando City, la cuarta victoria consecutiva.

(Foto: AFP)

En el nuevo Banc of California Stadium, de Los Angeles, ante 22.716, el equipo local de LAFC no pudo pasar del empate frente al Galaxy en el nuevo clásico de "El Tráfico" que ha surgido esta temporada en la ciudad californiana.

Aunque la nueva franquicia de LAFC se puso por delante con goles del delantero mexicano Carlos Vela (m.7) -con un gran remate de cabeza a centro del noruego Adama Diomande-, y de Lee Nguyen (m.20), al final su defensa volvió a ser el talón de Aquiles y, a falta de ocho minutos para el final, permitíó que el Galaxy les robase un punto.

Se cumplía el minuto 82 cuando el sueco Zlatan Ibrahimovic se aprovechó de un fallo defensivo para irse por la banda derecha y centrar un balón que bajó con el pecho el francés Romain Alessandrini, que por bajo marco el 1-2.

Apenas cuatro minutos después, a los 86, el joven portugués Andre Horta, que hizo su debut con LAFC, desde más atrás del medio campo, envió un balón retrasado al arquero de su equipo Tyler Miller, que fue interceptado por el delantero del Galaxy Ola Kamara, que se adelantó a todos, y marcó el gol del inesperado empate.

Diomande volvió a ser el mejor jugador de LAFC y también del partido después de generar el mayor peligro en el área del Galaxy y tuvo la oportunidad de haber conseguido el tercer gol con un disparó al poste cuando se cumplía el minuto 76 y dos más tarde, el arquero David Bingham, le metió una mano milagrosa a otro remate potente.

En el Orlando Stadium, ante 23.790 espectadores, el New York City mantuvo su racha ganadora, con el delantero argentino Maxi Moralez como gran figura del ataque del New York City, que de visitante venció por 0-2 al Orlando City SD y se mantiene en el segundo lugar de Conferencia Este, con 43 puntos, uno menos que el Atlanta United.

Moralez marcó el primer gol de su equipo al minuto 40 de la primera parte y fue también el encargado de dar la asistencia al defensa sueco Anton Tinnerholm, quien en el tiempo de descuento, antes que concluyese la primera parte (45+1), puso el definitivo 0-2.



La racha triunfal del New York City se ha dado pese a la baja del delantero español David Villa, que se recupera de una lesión en la rodilla derecha que sufrió el pasado mes de junio.



Ante la ausencia de Villa, Moralez se ha convertido en el hombre gol del equipo neoyorquino, que en los últimos cuatro partidos ganados ha mantenido a cero su marco con el arquero estadounidense Sean Johnson, que en el último encuentro paró los cinco balones que llegaron con peligro a su portería.



El New York City pudo haber inaugurado antes el marcador si al minuto 27 un remate del paraguayo Jesús Medina no se hubiese estrellado en el travesaño.



En partidos que se jugaron en miércoles, el Union Philadelphia ganó a domicilio 1-3 a Houston Dynamo, New York Red Bulls hicieron lo propio (0-1) ante el D.C. United de Wayne Rooney y Seattle Sounders FC se impuso por el mismo marcador 0-1 a San Jose Earthquakes.



Mientras, los Whitecaps de Vancouver, con goles del peruano Yordy Reyna y el sierra leonés Kei Kamara ganaron por 2-0 al Impact de Montreal, en el duelo de equipos canadienses que militan en la MLS.



(EFE)

