Boca Juniors ganó 2-1 a Atlético Tucumán en la Bombonera, pero todas las miradas fueron hacia Carlos Zambrano, defensor xeneize que cometió una dura falta sobre Ignacio Maestro Puch. La falta en el área no fue cobrada y tampoco se usó el VAR.

Al finalizar el partido, el árbitro Francisco Espinoza explicó por qué decidió no cobrar penal la falta de Carlos Zambrano: “Estoy convencido que la acción no fue penal porque el VAR me avisa si hay un error claro, obvio y manifiesto. No lo interpretamos así”.

“Si me tengo que guiar por la foto que me mostraron de esa jugada es penal, roja y va preso Zambrano, pero no había movimiento como para juzgarlo. El jugador tiene apoyado el brazo sobre el delantero pero sin hacerle falta”, agregó Espinoza en entrevista a TyC Sports.

Boca Juniors ganó el partido con el doblete de Luca Langoni. Augusto Lotti había adelantado para Atlético Tucumán. Para los xeneizes era obligación vencer al líder de la Superliga Argentina.

Con el triunfo, Boca Juniors suma 26 puntos, ubicándose en la séptima posición a 6 unidades de Atlético Tucumán. Los dirigidos por Hugo Ibarra ya se preparan para el duelo en condición de visita del domingo 4 de septiembre ante Colón.