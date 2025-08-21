Carlos Zambrano causó preocupación el último miércoles, tras ser sustituido en el segundo tiempo del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Quito.
El defensor nacional reconoció que sintió algunas molestias físicas, debido a la altura ecuatoriana, pero que se encuentra en buenas condiciones para el clásico ante Universitario por la Liga 1 Te Apuesto.
“No es nada grave. Todo bien. Estaba calculando el tiempo hasta cuánto podía dar. Soy consciente que cuesta en la altura”, dijo el ‘Kaiser’ en declaraciones a DirecTV Sports.
Por otro lado, se refirió a lo que se viene para Alianza Lima en la próxima ronda de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.
“La obligación lo pone la gente. Todos los partidos son complicados. En estas instancias nadie sabe qué va a pasar. No nos sentimos favoritos ante nadie”, apuntó Zambrano.
ESPERA RIVAL
Si bien el próximo rival de Alianza Lima en los cuartos de final debería salir de la serie entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, esta llave queda en suspenso, luego de los lamentables hechos de violencia, suscitados el último miércoles en Argentina.
La Conmebol aún no ha tomado una determinación, pero se especula que ambos clubes pueden ser descalificados del torneo y los blanquiazules podrían acceder directamente a las semifinales.
A la espera de noticias y sanciones impuestas por Conmebol, el directivo blanquiazul no quiso referirse sobre el particual y solo rechazó los actos de violencia.
