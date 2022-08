Carlos Zambrano volvió a jugar con Boca Juniors el pasado domingo, después de la sanción de dos partidos que confirmó el club por la pelea con Darío Benedetto. Frente a Atlético Tucumán, victoria por 2-1 contra el líder de la Liga Profesional, el futbolista de la selección peruana fue uno de los puntos más bajos, pese a conseguir tres puntos en La Bombonera.

En el tiempo agregado, el ‘Kaiser’ Zambrano cometió una falta dentro del área contra Ignacio Maestro Puch. Aquella acción pudo ser sancionada con penal y expulsión para el jugador boquense. Pero, el árbitro Fernando Espinoza ordenó que las acciones continúen pese a las quejas por parte de la gente del ‘Decano’.

Si bien el conjunto de Hugo Ibarra se quedó con la victoria, hubo un sabor amargo con relación al papel del central peruano. De hecho, el diario Olé y TyC Sports le pusieron la nota más baja de la oncena frente a los tucumanos. Horas después, Cristian Traverso, un exjugador del club de La Ribera, se despachó con todo contra el ‘León’.

¿Qué pasó acá? Atlético Tucumán pidió PENAL de Zambrano, pero no cobraron nada en La Bombonera.



📺 Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/e8LzBI80X4 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2022

¿Qué dijo Traverso sobre Zambrano?

De entrada, el exfutbolista de Boca se centró en la acción polémica del cruce contra Atlético Tucumán. “Es buena pregunta por qué hace ese foul. Estás en el límite, si hubiesen cobrado penal nadie discute nada. No pegó un codazo, lo fue a llevar con el cuerpo y a lo mejor el chico se agachó. Lo fue a topetear”, explicó en TyC Sports.

Luego, Traverso fue más crudo con Zambrano y sostuvo: “Es muy evidente que quiere hacer algo que a él no le sale, porque es un chico que juega bien con la pelota, no es técnicamente malo. No se tiene que comer esto de que tiene que ser guapo y pegar patadas, porque lo van a echar y entra otro”.

“Jugó mal, jugó mal, en el segundo tiempo empezó a dárselas a los compañeros y mejoró un poco”, agregó el ganador de la Copa Libertadores con los ‘Xeneizes’ con relación al rendimiento del defensor que llegó en 2020. Enseguida, Cristian advirtió al ex Eintracht Frankfurt que debe aprender a vivir con la presión, pues cree que el problema con el ‘Pipa’ todavía le afecta.

“Si quiere ser mago, que haga lo que quiera. Si quiere jugar con guantes, que haga lo que quiere, si no disfruta qué importa. Si hace lo que tiene que hacer, qué me importa. Tiene que abstraerse y saber convivir con la crítica permanentemente. Al igual que Rojo, Zambrano no sabe pegar, se puede pegar de otra manera en donde no te puedan ver”, sentenció.