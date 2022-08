Cartaginés vs. Real España EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de octavos de final de la Liga Concacaf, este jueves 25 de agosto desde las 5:00 p.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), ESPN Norte y ViX. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Cartaginés y Real España se verán las caras en Costa Rica para definir al clasificado a cuartos de final de la Liga Concacaf. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Estadio José Rafael Fello Meza.

A QUÉ HORA JUEGA CARTAGINÉS VS REAL ESPAÑA

Costa Rica y Honduras: 4:00 p.m.

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 0:00 (viernes 26 de agosto)

DÓNDE Y CÓMO VER CARTAGINÉS VS REAL ESPAÑA

El Cartaginés vs. Real España será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio José Rafael Fello Meza y será transmitido en Sudamérica, por Star+(Star Plus); en Costa Rica y Honduras, vía Star+(Star Plus) y ESPN Norte, mientras que en Estados unidos, se podrá ver a través de ViX.

En el choque de ida, disputado en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, el hondureño Real España se quedó con el triunfo. Fue un 2-0 conseguido por la ‘Máquina’, con goles de Ramiro Rocca (13′) y Alejandro Reyes (72′).

Ese resultado pone a Real España con pie y medio en la siguiente ronda de la competencia. No obstante, el Cartaginés promete dar pelea, en su objetivo por dar vuelta a la llave y seguir en carrera.

“El equipo está haciendo un gran esfuerzo y, aunque no ha sido fácil, con esta actitud que se ve estamos más cerca”, comentó en la previa, Geiner Segura, entrenador de Cartaginés, sobre el presente de su equipo.

Cartaginés viene de empatar 1-1 con Puntarenas, por el Grupo B del Torneo Apertura de la liga costarricense. El conjunto de la ciudad de Cartago es quinto en su serie, con apenas seis puntos.

Por su parte, Real España viene de empatar 1-1 con Olimpia, por el Torneo Apertura de Honduras. El conjunto conocido como la ‘Realeza’ es segundo, con once unidades.