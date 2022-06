Pedri, una de las jóvenes promesas del Barcelona, hace algunos días le mandó una indirecta al Real Madrid declarando que “algunos clubes se conforman con ganar, como sea que lo hagan”. Tras esta revelación, el lateral de la ‘Casa Blanca’, Dani Carvajal, le respondió.

“Al final en esto del fútbol no gana el que más chuta a puerta, ni el que más posesión tiene, ni el que más pases da al campo contrario, ni el que más hace vibrar al espectador, gana el que más goles mete y el que menos goles encaja. En eso hemos sido los mejores, pero no solo en esta temporada”, aseveró el defensa para el diario AS.

“Nosotros vamos a por todas. Sabemos que, aunque estemos muy mal y no sea nuestro día, tendremos nuestras ocasiones y que, si seguimos dando martillazos, encontraremos premio. Influye más al rival, tengo al Madrid delante, el Madrid no pierde finales, el Madrid sabe competir las finales. En París, el equipo hace el gol y un partido práctico. Sabemos lo que hay que hacer en cada momento, que ellos dejarán espacios y esa la clave: manejar los tiempos del partido correctamente para ganar la copa”, agregó.

También se refirió a su DT, Carlo Ancelotti. “De cara al grupo es un líder, un referente para todos, cada vez que habla todo el mundo pone los cinco sentidos para escucharle y comprenderle. Él logra la armonía en los que juegan más, los que juegan menos, intenta entender a todos, él ha sido futbolista y sabe que el no jugar no es una situación ideal”.