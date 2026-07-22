Inter Miami anunció el fichaje del mediocampista brasileño, Casemiro, uno de los jugadores más exitosos de su generación. El volante llega como una incorporación de peso para el equipo de la MLS, que continúa sumando estrellas a su plantilla.

A new No. 5 is in the 305. @Casemiro is Home. 🙌 pic.twitter.com/VNL4FeHgub — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026

Casemiro es reconocido a nivel mundial por su etapa en el Real Madrid, donde conquistó cinco títulos de la UEFA Champions League, consolidándose como uno de los mejores mediocampistas defensivos del fútbol moderno.

Tras su paso más reciente por el Manchester United, el brasileño inicia una nueva etapa en Estados Unidos, donde compartirá vestuario con figuras de talla mundial y aportará experiencia, liderazgo y jerarquía en el mediocampo.

Con este fichaje, Inter Miami refuerza su ambicioso proyecto deportivo y sigue posicionándose como uno de los equipos más atractivos del continente. La llegada de Casemiro no solo eleva el nivel competitivo del plantel, sino que también incrementa la expectativa de los aficionados de cara a los próximos desafíos.