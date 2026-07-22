Por Redacción EC

Inter Miami anunció el fichaje del mediocampista brasileño, Casemiro, uno de los jugadores más exitosos de su generación. El volante llega como una incorporación de peso para el equipo de la MLS, que continúa sumando estrellas a su plantilla.

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