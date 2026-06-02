Resumen

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El jugador de la selección de Brasil Casemiro habla en una rueda de prensa, en el centro de entrenamiento de Granja Comar, en Teresópolis. Foto: EFE/ Antonio Lacerda
El jugador de la selección de Brasil Casemiro habla en una rueda de prensa, en el centro de entrenamiento de Granja Comar, en Teresópolis. Foto: EFE/ Antonio Lacerda
/ Antonio Lacerda
Por Redacción EC

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Brasil aterrizó en Estados Unidos para iniciar su participación en el certamen más importante del ‘deporte rey’. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Casemiro, quien sorprendió al reconocer que la ‘Canarinha’ no parte como la principal candidata al título.

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