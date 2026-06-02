A pocos días del inicio del Mundial 2026, Brasil aterrizó en Estados Unidos para iniciar su participación en el certamen más importante del ‘deporte rey’. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Casemiro, quien sorprendió al reconocer que la ‘Canarinha’ no parte como la principal candidata al título.

El mediocampista del Manchester United aseguró que existen selecciones que llegan en mejor momento, aunque destacó que Brasil mantiene intacta su ambición de pelear por la Copa del Mundo.

Lejos del discurso tradicional que suele rodear a la selección brasileña, Casemiro fue autocrítico sobre la situación actual del equipo. “Esta vez damos un paso atrás, pero siempre estamos alerta. Tenemos más jugadores jóvenes que tendrán un papel más destacado, y la combinación es buena”, señaló.

Casemiro de Brasil celebra un gol, en un partido amistoso previo al Mundial 2026 entre Brasil y Panamá en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Foto: EFE/ Antonio Lacerda

Posteriormente, insistió en que existen equipos mejor posicionados en la previa del torneo: “El entrenador tiene mucha experiencia, a pesar de ser su primer Mundial. Llegamos fuertes. Hay otros equipos por delante. No hace falta repetirlo, pero sabemos que hay equipos por delante. Pero la selección nacional siempre es fuerte. Ganar es un sueño de la infancia”.

La inestabilidad en el presente de Brasil

Casemiro también explicó que parte de esta percepción está relacionada con el complejo proceso que atravesó Brasil en los últimos años, marcado por cambios estructurales y poca continuidad. “Ha sido un ciclo difícil, cambio de entrenador, de presidente, mucha inestabilidad. Solo llevamos un año trabajando con el entrenador. Solo han sido 40 días de trabajo”, sostuvo.

Pese a ello, dejó claro que confía en el potencial del grupo y considera que el equipo llegará fortalecido al torneo. “Creo que volveremos con fuerza. Tenemos calidad, jugadores con energía, una buena combinación”, agregó.

Brasil iniciará su camino mundialista dentro del Grupo C, donde compartirá zona con Marruecos, Haití y Escocia, con el desafío de recuperar el protagonismo internacional y volver a luchar por el título.

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