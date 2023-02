¡Manchester United campeón! ‘The Red Devils’ vencieron 2-0 a Newcastle por Carabao Cup

El último domingo, en el mítico estadio de Wembley, Manchester United derrotó 2-0 a Newcastle con goles de Casemiro y Marcus Rashford para coronarse como campeón de la Carabao Cup. Luego de la obtención del título, el brasileño atendió a los medios de comunicación y explicó cuál es su secreto para tener una mentalidad ganadora.

“Yo creo que es importante, sobre todo que vuelva la sensación de volver a ganar a un club tan ganador. Es muy importante para nosotros seguir creciendo, seguir volviendo, con mucha humildad y mucho trabajo. Ojalá que sigamos ganando, porque sabemos que cuesta mucho, es mucho trabajo, pero con mucha tranquilidad”, comenzó diciendo el mediocampista.

“Quien me conoce sabe que voy por el balón como si fuera un plato de comida. Ese es mi perfil, no es porque era una final o un partido normal de la Premier. Todo el que me conoce sabe que voy por el balón como si fuera el último”, añadió el ex Real Madrid.

Contrato en Manchester United

Casemiro tiene contrato vigente con Manchester United hasta el 20 de junio del 2026.