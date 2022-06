Si bien la FIFA aun no emite una respuesta sobre el proceso investigatorio que le abrió a Byron Castillo, seleccionado de Ecuador, por supuestas irregularidades en su nacionalidad, siguen apareciendo nuevas aristas sobre su caso. Ahora, Roberto Bonafont, abogado y periodista ecuatoriano de ‘Debate Fútbol’ de DIRECTV Sports, adelantó un posible fallo del máximo ente del fútbol mundial.

En una conversación con el presidente de Barcelona SC, Carlos Alejandro Alfaro, el hombre de prensa dijo lo siguiente: “Usted sabe que estoy cerca del buró de abogados que están en la causa de Byron Castillo (Daniel Crespo). Saludos al doctor Crespo. La FIFA, para que duerman tranquilos algunos y otros no tan tranquilos, y no se carguen conmigo... Escríbanle a la FIFA, no a mí. En los próximos días viene un dictamen. No sé si dictamen o veredicto porque la FIFA no se mete en esto, solo como separador, que dice que no se toca Ecuador, Ecuador está en Qatar”.

“Por eso se ve que hay un silencio de mausoleo y catedral de todos los chilenos, no de todos los chilenos, porque es un pueblo muy culto e ilustre, sino que de un sector de perdedores que intentan con esto tirar piedras al techo del vecino, pensando que tiene techo de vidrio, pero no hay techo de vidrio”, agregó.

“El dictamen viene y ellos quieren ahora agarrársela con el jugador, ya no con la selección, sino que las balas van para el jugador, pero también hay un bloqueo que no puedo denunciar públicamente, porque es una estrategia jurídica por parte de los abogados que están liderados por Daniel Crespo. Entonces, como que esto le da un respiro al clima, a Barcelona, al jugador y a todos”, sentenció Roberto Bonafont.