El entrenador de la selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, se pronunció sobre el caso Byron Castillo en una rueda de prensa en Estados Unidos, donde la ‘Tri’ viene afrontando distintos amistosos internacionales, y estalló contra Chile por su reclamo ante la FIFA.

“Estamos muy tranquilos en ese sentido. Nos enfocamos en trabajar y preparar el equipo de cara al Mundial, porque sabemos que con todo el derecho tuvimos la clasificación donde hay que ganarla: adentro de la cancha. Y la ganamos como debíamos ganar. Todo lo demás es ruido”, comenzó diciendo el estratega.

“Me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y a nosotros. No tengo duda que habrá justicia en todo aspecto y una disculpa a mí no me alcanza. Estamos muy tranquilos por cómo hicimos las cosas y nos ganamos en cancha el derecho de participar en una Copa del Mundo”, sentenció Gustavo Alfaro.

RECLAMO DE CHILE CONTRA BYRON CASTILLO Y ECUADOR

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) reclamó ante FIFA supuestas irregularidades en la nacionalidad de Byron Castillo, del cual informan habría nacido en Colombia y no en Ecuador. El máximo ente del fútbol mundial viene analizando este caso y dará su respuesta en los próximos días.