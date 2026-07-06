La polémica decisión de la FIFA de suspender la sanción a Folarin Balogun para que pudiera jugar los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica reavivó el debate sobre la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario. Sin embargo, el delantero de Estados Unidos no es el primer futbolista beneficiado por esta facultad discrecional del máximo ente del fútbol mundial.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo también recibió el mismo trato. El capitán de Portugal había sido expulsado durante las Eliminatorias Europeas frente a Irlanda por propinar un codazo sin balón al defensor Dara O’Shea, una acción considerada conducta violenta y que, según el reglamento, contemplaba una suspensión mínima de tres partidos.

Pese a ello, la FIFA aplicó el artículo 27 y solo obligó al delantero a cumplir la sanción efectiva de la pena en la última jornada contra Armenia, que terminó 9-1 para los lusos. Las otras dos fechas quedaron suspendidas durante un período de prueba.

Ahora, si Ronaldo mantiene una buena conducta y no reincide en una falta similar, no tendría que cumplir las dos fechas adicionales de castigo. Por eso, CR7 quedó, hasta ahora, habilitado de jugar el Mundial 2026 sin problemas. Si no cumple, la sanción se aplicará automáticamente.

Cristiano Ronaldo también fue benediciado por la decisión de la FIFA. | (Foto: EFE) / Carlos Ramírez

¿Qué pasó con Falorin Balogun?

Falorin Balogun fue expulsado en el triunfo sobre Bosnia y Herzegovina por un pisotón sobre Tarik Muharemovic, una acción revisada por el VAR. Aunque inicialmente recibió un partido de suspensión, la FIFA anunció posteriormente que el castigo quedaría en suspenso por un año, también bajo el amparo del artículo 27 del Código Disciplinario.

La coincidencia entre el caso de Balogun y Cristiano Ronaldo alimentó la controversia en el Mundial 2026. Mientras la FIFA sostiene que actuó dentro de las facultades que le otorga su normativa, organismos como la UEFA cuestionaron la decisión al considerar que crea un mal precedente en el fútbol.

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