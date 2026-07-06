Al igual que Balogun: Cristiano Ronaldo también fue beneficiado por la decisión de FIFA. (Foto: EFE)
Al igual que Balogun: Cristiano Ronaldo también fue beneficiado por la decisión de FIFA. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La polémica decisión de la FIFA de suspender la sanción a Folarin Balogun para que pudiera jugar los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica reavivó el debate sobre la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario. Sin embargo, el delantero de Estados Unidos no es el primer futbolista beneficiado por esta facultad discrecional del máximo ente del fútbol mundial.

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