¿Se reanudará el partido de Independiente vs. U. de Chile? Luego de que el partido quede cancelado en Avellaneda por los disturbios de ambas hinchadas en el estadio Libertadores de América, el miércoles 20 de agosto del 2025 por los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, la Conmebol evalúa varios escenarios, entre ellos poder reanudar el partido.
Según ESPN, hay una fuerte posibilidad de que el partido entre Independiente y U de Chile se complete en cancha neutral, en un país que no sea Chile ni Argentina y a puertas cerradas. De esta manera, se podrán jugar los 40 minutos restantes de la llave, que va ganando la ‘U’ por 2-1.
¿Cuándo sale la resolución oficial del caso Independiente vs. U de Chile por Copa Sudamericana?
La Conmebol se encuentra analizando las eventuales sanciones contra Independiente y U. de Chile. La resolución oficial del caso por los graves incidentes en la Copa Sudamericana, tiene para hacerse oficial hasta el 3 de septiembre, cuando la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL haya evaluado todos los informes y descargos presentados.
Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho Deportivo y Administrativo, indicó que la CONMEBOL citó a Independiente y U. de Chile a una audiencia que será vital para las medidas del caso.
