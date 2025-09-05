Dos semanas después de que se cancelara el partido por los bochornosos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) finalmente dio a conocer las sanciones a los clubes involucrados: Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

De acuerdo al documento oficial que figura en su página web, el máximo ente del fútbol sudamericano decidió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana y mantener en carrera al conjunto chileno, quien será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que fueron castigados drásticamente también.

Fallo de la Conmebol, que confirma la eliminación de Independiente. La U de Chile será rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: Conmebol.

La Conmebol informó que el conjunto azul deberá jugar sus próximos siete partidos como local en torneos internacionales a puertas cerradas, además de otros siete sin sus hinchas jugando como visitante.

Asimismo, deberá pagar un total de 270 mil dólares, los cuales está dividido en dos multas de 150 mil y 120 mil, los cuales serán “debitados automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”.

Declaración Pública de Michael Clark tras el fallo de CONMEBOL. pic.twitter.com/OfvQabJG5w — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2025

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U de Chile por la Copa Sudamericana?

Conocido ya el rival, Alianza Lima y U de Chile se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido de ida se jugará el 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, y solo contará con hinchada local; mientras que la vuelta se disputará el jueves 25 del mismo mes. El conjunto chileno será local, aunque el escenario donde se llevará a cabo el encuentro aún no se ha hecho oficial. Eso sí, será a puertas cerradas.

