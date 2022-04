Conforme a los criterios de Saber más

La desaparición del Calcio Catania ha sido inevitable. La noticia se iba a hacer oficial más temprano que tarde. Y ya llegó el día que menos esperaban los que formaron parte de la historia del club, entre ellos, el gran Juan Manuel Vargas, que emprendió -a partir de ahí- la aventura europea que hoy la gran mayoría de peruanos conoce. Así, los 75 años de vida del equipo ‘rossazzurri’ llegaron a su final.

Ya el pasado 22 de diciembre, el Tribunal de Etna (Catania, Sicilia, Italia) había declarado en quiebra al histórico club italiano. Desde entonces, la situación se tornó bastante dramática en Catania, tanto así que fue rematado por un millón de euros, pero lamentablemente nada fue suficiente para evitar lo inevitable.

Después de varios meses complicados, el mencionado tribunal apartó este sábado al equipo ‘rossazzurri’ del Grupo C de la Tercera División del fútbol italiano, tras ordenar su cese de su actividad deportiva. Por lo tanto, el cuadro que dirige Francesco Baldini no podrá disputar los tres partidos restantes de la temporada.

Horas más tarde la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó la desaparición del Catania Calcio, revocando la afiliación del club y liberando a sus futbolistas, que se podrán marchar gratis a otros equipos.

“El Presidente Federal, habiendo tomado nota de la declaración de quiebra de la empresa Calcio Catania, resolvió revocar la afiliación a la sociedad concursada Calcio Catania, con la liberación de las fichas de los jugadores”, comunicó la FIGC en un comunicado oficial.

Catania se ubicaba en el decimoprimer lugar de la tabla con 44 puntos y con chances intactas de meterse en la zona de los ‘playoffs’ de ascenso a la Serie B. Sin embargo, su lucha terminó con los anuncios de este sábado y eso tendrá algunos efectos negativos en la Serie C.

En todo este contexto adverso, se espera que el Catania se refunde y empiece una nueva historia desde cero. Mientras tanto, es necesario recordar que gran cantidad de jugadores argentinos vistieron sus colores, como Diego Simeone, Mariano Andújar, Papu Gómez, entre otros. Y en Perú, la gran figura que se pintó de ‘rossazzurri’ fue Juan Manuel Vargas.

El ‘Loco’ y sus primeros millones

La aventura profesional de Juan Manuel Vargas empezó en Universitario de Deportes en 2002. Solo tenía 19 años y su enorme talento, a tan corta edad, lo llevó rápidamente al extranjero. Antes de aventurarse en Europa, el ‘Loco’ jugó dos años en el Atlético Colón. El resto es historia.

A mediados del 2006, Vargas viajó a Europa por una oferta del Portsmouth F. C. de Inglaterra, pero las negociaciones con el cuadro inglés no llegaron a buen puerto. Tras ello, el Catania vio en el ‘Loco’ un gran prospecto y apostó por su talento, desembolsando más de tres millones de dólares.

“El presidente de Catania vino a verme exclusivamente a mí. Ya tenía algo cerrado con Catania. Pero tenía una propuesta del Portsmouth. A mi me seducía más Inglaterra con el Portsmouth, por el tema de dinero. Al final fuimos y no sabía yo nada de inglés. Entrené un mes ahí, pero hubo una jugada entre representantes que no me agradó, pero la ventana en Catania con Italia estaba abierta y decidimos ir allá”, contó el lateral peruano en una entrevista en el segmento la “Fe del Cuto”.

La portada de Deporte Total tras hacerse oficial la incorporación de Juan Manuel Vargas al Catania de Italia

Es así que Juan Manuel comenzó sus andanzas en tierra italiana. Y aprovechó la oportunidad para mostrarse en el ‘Viejo Continente’. Empezó a revalorizarse de manera estupenda, superando el millón de euros en su cotización.

De acuerdo al portal Transfermarkt, el primer gran valor de mercado que logró el ‘Loco’ en Catania fue de 1,10 millones de euros. Su gran desempeño -disputó 73 partidos y anotó seis goles en dos temporadas con el club- le permitió alcanzar una cotización máxima de 11 millones de euros.

Mes y año en Catania Valor de mercado 09/03/2007 1,10 millones de euros 18/06/2007 1,75 millones de euros 29/01/2008 5 millones de euros 27/04/2008 8,5 millones de euros 29/06/2008 11 millones de euros

Justamente, esa cantidad tuvo que pagar la Fiorentina para contar con los servicios del lateral peruano, que alcanzó su mayor valor de mercado con la ‘Viola Gigliati’ (20 millones de euros en 2010). La prodigiosa zurda de Vargas también tuvo lugar en clubes como Genoa (Italia) y Real Betis (España) hasta que regresó a Perú para retirarse con Universitario.

De esa manera, Catania le abrió las puertas a la exitosa aventura de Juan Manuel Vargas. Ahí triunfó, demostró su enorme garra y calidad, e inició su camino de revalorización millonaria. Hoy por hoy, a ese club en el que el peruano logró una de las mejores cotizaciones de su carrera no le alcanzó el dinero para seguir subsistiendo.

