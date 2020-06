El mercado de fichajes verá una variación a final de temporada, la pandemia del coronavirus afectó a los clubes que ya no invertirán de la misma manera para adquirir a algún jugador. Por esta misma razón, se optará por jóvenes promesas y no habrá renovaciones a quienes tienen la posibilidad de no ser tomados en cuenta.

La continuidad de Edinson Cavani en PSG no parece ser cierta. Según informó el presidente, junto a Thiago Silva se marcharán a final de temporada. El club buscaría promover a jugadores jóvenes y preservar a Mbappé y Neymar por delante del delantero uruguayo.

El caso de William en Chelsea correría por la misma suerte, el brasileño viene siendo pretendido desde temporadas anteriores por otros clubes y la liberación del contrato le facilitaría su salida. En los ‘blues’ también se habla de una posible partida de Pedro Rodríguez con un valor de 9.5 millones de euros.

En Italia, Dries Mertens viene cumpliendo una gran temporada con Napoli y es figura hace algunas temporadas. Su contrato culmina a fin de temporada y partiría libre. Su pase está valorizado en 20 millones de euros.

