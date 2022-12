El pasado 29 de noviembre una noticia golpeó al mundo del deporte. Y golpeó tan fuerte. Para Doña Celeste, mamá de Pelé , la noticia de la muerte de su hijo sería devastadora, por ello sus familiares han decidido no contarle de la tragedia.

Maria Lúcia do Nascimento, hermana de Edson Arantes Do Nascimiento, confirmó para la cadena ESPN Brasil que, debido a su edad avanzada y al estado de salud, han resuelto no decirle nada a su mamá.

“Ella no lo sabe, hablamos, pero ella no lo sabe. Está bien, pero está en su propio mundo”, señaló. Además dio mayores alcances sobre el estado de Doña Celeste. “No sabe, no sabe. A veces le digo: ‘Dico (como llamaban a Pelé en su casa) está así, oremos por él, ¿vale, mamá?’. A veces abre los ojos, pero no está consciente”, declaró apenada.

¿QUIÉN ES CELESTE ARANTES DO NASCIMIENTO?

Nació en Tres Corazones, Minas Gerais, hija de de Maria Neves y Jorge Arantes. Su madre murió al dar a luz a su décimo hijo. La progenitora de Pelé fue criada por su hermana mayor.

Doña Celeste dio a luz al exfutbolista brasileño el 23 de octubre de 1940 en el municipio de Minas Gerais, en Brasil. Esto producto de una relación que tenía con Joao Ramos do Nascimento, un exfutbolista del Minas Gerais que llegó a desempeñarse en Atlético Mineiro y Fluminense. Tuvieron tres hijos. Tenía 18 años y trabajó como empleada doméstica, con lo que pudo sostener a su familiar y permitir a ‘O Rei’ dedicarse al fútbol.